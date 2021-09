Tearatapu ravagée par les flammes

Dans un communiqué, les forces armées ont précisé la mission des deux Dauphin. Il est notamment expliqué qu'au cours de la manœuvre, les deux appareils ont travaillé soit de concert sur le même feu, soit chacun sur un point différent. En outre, une équipe du service de l’énergie opérationnelle a aussi été engagée afin de ravitailler en carburant les Dauphin au plus près de la zone d’incendie. Ce soutien logistique a permis aux hélicoptères de gagner en rapidité et en efficacité. Enfin, le communiqué relate que lors du retour de la flottille 35F vers Faa’a, les hélicoptères ont également participé à la lutte contre un second feu de brousse sur la commune de Paea. Au cours de ces deux interventions, les Dauphins ont effectué 8h30 de vol et réalisé 75 largages qui représentent chacun près de 700 litres d'eau.



Si une enquête a été ouverte pour identifier la cause de l'incendie, Joseph Tarina pense la connaître : “C'est probablement une cause humaine. Le jeu des jeunes de la commune actuellement, c'est de monter dans la montagne. Mes hommes ont trouvé des bâches. Je pense que ce sont des jeunes qui ont campé”.