Teaonui Tehau parti pour rester

Tahiti, le 20 juillet 2020 - Teaonui Tehau, 27 ans, devrait finalement refuser l'invitation du club néerlandais Kozakken Boys, équipe de troisième division. "Je ne suis pas sûr d'avoir une place dans l'équipe après le stage et le salaire qu'on me propose n'est pas vraiment rentable pour moi", indique l'attaquant de l'AS Vénus.



"Je n'ai pas encore vraiment pris de décision, mais je pense qu'il y a 90% de chance que je reste à Tahiti." Invité par le club néerlandais Kozakken Boys pour un stage d'essai de deux semaines, Teaonui Tehau pourrait finalement ne pas faire ses bagages pour les Pays-Bas. Les garanties financières présentées par le club de la ville de Werkendam n'ont pas séduit l'attaquant de l'AS Vénus.



"Au vu du contrat qu'on me propose, ce n'est pas vraiment rentable pour moi. On me propose à peine un peu plus de 1 000 euros, alors que je gagne mieux ici avec mon emploi actuel. Et je ne suis même pas sûr d'être pris dans l'équipe après les deux semaines de stage. Donc si je pars, je pourrai tout perdre", indique l'intéressé.



Celui que l'on surnomme Filou est encore en contact avec les Kozakken Boys et tente de faire monter les enchères, pour ne pas voir s'envoler son rêve de footballeur professionnel. "À 27 ans, c'est la première fois qu'une équipe européenne manifeste de l'intérêt pour moi. Devenir footballeur professionnel, ça a toujours été et ça reste mon rêve. Je continue à y croire. Si j'avais encore 20 ans, peut-être que j'aurais sauté sur cette occasion sans rien calculer. Mais aujourd'hui, j'ai ma petite famille qui compte sur moi", explique Tehau.



Des échéances à venir avec Vénus et en sélection



Le génial attaquant, qui a encore planté buts sur buts cette saison en Ligue 1 et en Ligue des champions de l'OFC (32 buts toutes compétitions confondues), est donc parti pour rempiler une nouvelle année avec l'AS Vénus, son équipe de toujours (il a intégré le club à 5 ans). Le club de Mahina est d'ailleurs qualifié pour les quarts de finale de la compétition océanienne, qui ont été repoussés à septembre prochain.



En plus de ses échéances en club, Filou est également en pleine préparation avec les Toa Aito, la sélection nationale de football à 11, en vue des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, même si les rencontres ne sont programmées qu'en début d'année prochaine. "Nous avons un gros coup à jouer. C'est pour cette raison aussi que j'ai décidé de rester. Ces compétitions sont plus intéressantes à jouer pour moi plutôt que d'aller m'exiler aux Pays-Bas. En Europe évidemment tu es plus facilement repéré, mais au vu des échéances que j'ai à Tahiti, j'aurai pas mal de match de haut niveau à disputer dans les prochains mois", atteste Tehau.



En attendant, l'intéressé se remet en forme pour la saison à venir en disputant le Beach Soccer Tour avec l'équipe des Green Warriors. En sept matchs disputés, Filou caracole en tête du classement des buteurs avec un total de 14 réalisations. Le garder à Tahiti n'est pas plus mal pour les amoureux du ballon rond.