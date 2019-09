Team Opt gagne la course Air Tahiti

La saison de va’a V6 continue avec la course Air Tahiti organisée par le club Air Tahiti Va’a qui s’est déroulée le samedi 31 août au Parc Vairai. Victoire de Team Opt devant Air Tahiti Va’a et Tamari’i CPS.



Après le Super Aito et le V1, place au V6 avec la 5ème édition de la course Air Tahiti proposée par le club Air Tahiti Va’a sous l’égide de la fédération tahitienne de va’a. Dans la catégorie sénior, victoire de Team Opt en 1H37’06 devant Air Tahiti en 1H38’02 - soit moins d’une minute de retard sur le premier - et Tamarii CPS en 1H39’38.



Dans la catégorie entreprise, victoire d’Ifremer Va’a devant Team Air Tahiti Va’a et Sabena Va’a. Dans la catégorie vétéran, Team Tohiea termine en tête devant Toa Tai Va’a et Cmit Moana Va’a. Une quarantaine de va’a étaient au rendez-vous. Shell Va’a, Edt Va’a ou encore Paddling Connection n’étaient pas présents. SB