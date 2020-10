Team OPT s'offre la dixième Gerolsteiner Race

Les 'aito étaient de retour sur l'eau samedi, pour la dixième édition de la Gerolsteiner Race, course V6 marathon organisée par le club de Arenui Va'a. Au programme pour les 24 équipages inscrits cette année (dame, junior, sénior, vétéran), un parcours de 33 km entre Aorai Tini Hau et Mahina. Après un départ depuis la plage de Taaone, les rameurs devaient se diriger vers la passe de Papeete, avant d'entamer la remontée vers la Pointe Vénus. Puis sortie à la passe Muriavai pour se diriger vers Taaone et la plage de Aorai Tini Hau.Si les grosses écuries comme Shell Va'a, Air Tahiti Va'a ou encore Manihi Va'a avaient décidé de faire l'impasse sur cette course, le Team OPT lui était bien présent sur la ligne départ, avec deux équipages. Le club de Hinaraurea, de Raiatea, toujours très performant à la Hawaiki Nui Va'a, avait également fait le déplacement à Tahiti samedi.Et sans surprise c'est le Team OPT A, propulsé notamment par Manarii Flores, qui l'a emporté. Déjà en avance lors du passage à la Pointe Vénus, les hommes de Heiarii Teakura ont avalé le parcours de 33 km en un peu moins de deux heures, en s'offrant une belle session de surf sur le retour vers Taaone. Derrière le va'a noir des Postiers, à deux minutes, l'équipage de Hinanaurea, des Raromata'i s'est classé deuxième. Et le podium de la course en sénior homme était complété par le District Va'a de Moorea, qui a pu compter sur le renfort de Bruno Tauhiro.A noter par ailleurs la victoire de Toa Tai Va'a chez les vétérans, où sept équipages étaient engagés (40 et 50 ans confondus). Chez les dames et en juniors, seul le club de Ihilani avait pris le départ.