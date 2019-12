Teahupoo : Les JO et des travaux

Pascal Luciani, membre de la FTS et conseiller spécial auprès de la WSL

"Il faut croire à notre mana"



Teahupoo retenu pour les JO de Paris en 2024. C'est une grande nouvelle le surf polynésien et pour tout le pays également ?

Ça vient récompenser le travail de la Fédération tahitienne de surf et des équipes techniques du Pays. Maintenant nous avons quatre années pour tout mettre en place et pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les athlètes.



Teahupoo reçoit depuis plus de 20 ans maintenant une épreuve du tour mondial de surf. On peut dire que vous êtes déjà rôdés ?

Nous avons les compétences pour organiser ce type d'événement. Maintenant les Jeux Olympiques c'est quand même un autre standing. On accueillera beaucoup plus de monde et il nous faudra des structures plus importantes.



Le critère qui a fait basculer la balance ce sont les conditions de vagues prévues pour la période des Jeux…

C'est effectivement à cette période de l'année que l'on a les trains de houle les plus fréquents. Et en France au même moment c'est la saison plate. Après, nous ne sommes pas maîtres de la météo. Il faut croire à notre mana et les vagues seront là.



Pour le moment, le spot de Teahupoo n'accueille pas de compétition pour les femmes. Pourriez-vous en relancer une dans les prochaines années ?

Il n'y a plus de compétition pour les femmes depuis 2003. On avait arrêté parce que les filles à l'époque n'étaient pas aussi fortes qu'aujourd'hui. Depuis ,le surf féminin s'est considérablement développé, et les femmes du circuit sont aujourd'hui capables de surfer Teahupoo.