

Teahupo’o a vécu une journée à couper le souffle

Tahiti, le 10 août 2026 - Le spectacle a été au rendez-vous, ce lundi, lors des onze dernières séries du deuxième tour masculin de la Tahiti Pro à Teahupo’o. De nombreux duels de haute volée ont rythmé la journée à l’image de la manche entre Kelly Slater et Gabriel Medina. L’Américain Griffin Colapinto a également créé la sensation en signant une vague parfaite. Le dernier représentant du Fenua Kauli Vaast lancera les hostilités, ce mardi matin, face au Mexicain Alan Cleland.



Le show est définitivement lancé à Tahiti. Après deux journées écourtées à cause des conditions dantesques, les surfeurs du Championship Tour ont pu se mesurer à la mythique vague de Teahupo’o tout au long de la journée, ce lundi. Un menu chargé était au programme avec les onze dernières séries du deuxième tour masculin ainsi que le duel tant attendu entre Kelly Slater et Gabriel Medina.



Le remake de la finale 2014 a tourné cette fois-ci à l'avantage de l’Américain. Du haut de ses 54 ans, le quintuple vainqueur de la Tahiti Pro n’a laissé aucune chance au triple champion du monde Gabriel Medina. Kelly Slater a en effet réalisé une nouvelle prestation XXL en signant deux tubes notés au-dessus de 9 points pour obtenir un total de 19.06.





“On était tous les deux au bord des larmes” Le Brésilien, double vainqueur à Teahupo'o, a tenté de résister, mais échoue avec un score de 16.10. Insuffisant face au “Goat” de la discipline. “C’était une série spéciale et très émotionnelle. On était tous les deux au bord des larmes à la fin”, confie Kelly Slater après sa victoire au micro de la WSL.



Le Californien, qui dispute peut-être sa dernière compétition au Fenua, devra se défaire du tenant du titre australien Jack Robinson, vainqueur de son compatriote Callum Robson, en huitièmes de finale. “Je peux gagner cette compétition, je dois juste battre Jack avant (rires). Toutes les prochaines séries seront des finales dans ma tête, car chaque manche pourrait être ma dernière à Tahiti. Si je gagne, peut-être que je reviendrai.”



Griffin Colapinto puissance 10 Un autre surfeur du pays de l’Oncle Sam a marqué les esprits. Opposé à l’Indonésien Rio Waida, Griffin Colapinto a pris son envol et signé “la meilleure série de sa vie”. Tandis que son adversaire venait de faire une bonne entrée en matière avec une vague notée à 8, l’Américain a commencé son show en obtenant le premier 10/10 de l’édition 2026 de la Tahiti Pro.



L'aîné des frères Colapinto n’en est pas resté là. À une minute de la sirène, le Californien a retrouvé un nouveau tube proche de la perfection pour scorer un total de 19.60. Exceptionnel. “C’est fou ! Tout s’est aligné dans cette série. J’ai l’impression que j’avais toujours raté le coche avec ses vagues. Je suis très, très reconnaissant”, peine à réaliser Griffin Colapinto qui détient désormais le meilleur score de l’année sur le CT. Il affrontera le Brésilien Miguel Pupo au troisième tour.





Le numéro 1 tombe d’entrée La première compétition en jaune de Leonardo Fioravanti s’est terminée prématurément. Propulsé pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondial grâce à son sacre au Salvador et sa finale au Brésil, l’Italien a été renversé par son “pote”, le Marocain Ramzi Boukhiam, au terme d’une série splendide (15.67 contre 13.50).



“Leonardo est mon meilleur ami donc c’était un peu particulier. Il m’a dit qu’il était ravi pour moi. C'était une belle bataille”, conclut avec le sourire aux lèvres Ramzi Boukhiam au micro de la WSL. Le Brésilien Italo Ferreira, qui a facilement dominé le Sud-Africain Luke Thompson (9.17 à 1.87), un peu plus tôt dans la matinée, a signé un grand coup au classement général du Championship Tour où il reprend provisoirement la tête.



Un autre Brésilien, João Chianca, a brillé avec un tube noté 9.50. Malgré la réaction de l’Australien Morgan Cibilic, auteur d’un total de 15.90, le surfeur originaire de Rio de Janeiro avait déjà fait le plus dur en obtenant une autre vague à plus de 8 points. Le face-à-face entre les deux Australiens, Ethan Ewing et Joel Vaughan, a été remporté – comme lors de leur précédente confrontation – par le premier cité grâce notamment à une vague notée au-dessus des 8 unités.



L’Américain Jake Marshall, un des grands outsiders de la Tahiti Pro à la suite de son triomphe à l’US Open, a été éliminé dès son entrée en lice par l’Australien Liam O’Brien (9.33 contre 7.83). Le Japonais Kanoa Igarashi, classé dans le Top 10 du CT depuis le début de la saison, a vécu une manche très compliquée face au Brésilien Alejo Muniz qui l’a emporté à la faveur d’un premier essai chiffré à 6.50. Enfin, Cole Houshmand a été impuissant contre George Pittar.







Kauli Vaast dans les starting-blocks La suite de la compétition est prévue, si les conditions le permettent, ce mardi matin aux alentours de 8 heures. Le dernier représentant polynésien Kauli Vaast lancera les huitièmes de finale face au Mexicain Alan Cleland, classé au 23e rang mondial. Place ensuite à un duel 100 % hawaiien entre la wild card Seth Moniz et Barron Mamiya.



Le nouveau leader du CT se frottera au Japonais Connor O’Leary tandis que Ramzi Boukhiam tentera de continuer l’aventure contre João Chianca. Sans oublier le nouvel affrontement au sommet entre Kelly Slater et Jack Robinson. Les hine patientent toujours et pourraient commencer la compétition en milieu de semaine.





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 10 Août 2026 à 18:51 | Lu 900 fois



