Teahupo’o, Rurutu et Rapa en représentation au Heiva i Vairao

Tahiti, le 24 juillet 2023 - Après les concours du Heiva place To’ata, les groupes primés sont généralement invités à se produire dans différentes communes. Une décentralisation profitable aux populations éloignées, qui apprécient à merveille et à domicile, les meilleurs du Heiva.



Les lauréats des concours se produisent ainsi dans les communes de Tahiti qui organisent chaque année leur propre Heiva, bien souvent mêlé aux fêtes foraines aux ambiances lumineuses toujours aussi attrayant pour petits et grands. C’est dans cet engouement festif que les tāvana de Taiarapu-Ouest ont ouvert jeudi dernier à la salle omnisport de Vaira’o, le Heiva 2023 de la commune. Au programme, le groupe de chants Tamarii Teahupoo, 3e prix en Tārava Tahiti, et le groupe de danses Tamarii Auti no Rurutu, 3e prix dans la catégorie Hura Ava Tau, lequel s’est produit de nouveau le lendemain soir.



En effet, à la demande de Tamarii Rapa et Tamarii Auti no Rurutu, une soirée spéciale “Tuhaa Pae” a été offerte à la population, cette fois ci au stade de Vairao, pour un spectacle de plusieurs tableaux rythmés aux mélodies authentiques. Les “Tuhaa Pae”, ou les habitants des îles Australes, se déplacent toujours en troupe et font découvrir avec fierté leurs rites, leur artisanat, leurs danses et chants uniques qui sont grandement appréciés du public tahitien. Et c’est bien souvent aussi pour eux pour lever des fonds. Pour cette année, Tamarii Rapa a fait un appel aux dons, pour la construction d’un centre d’accueil aux alentours de Papeete, afin d’héberger les délégations de l’île la plus méridionale de Polynésie française, lors de leurs déplacements à Tahiti.



En attendant de finaliser le programme sur les semaines à venir et d’une même voix, les tāvana ont fait savoir que les prochaines soirées devraient attirer plus de monde. À Vairao, les bords de route font déjà savoir que le groupe Toakura, grand vainqueur des danses en catégorie Hura Tau, est très attendu pour cette semaine.

Rédigé par Paora’i Raveino le Lundi 24 Juillet 2023 à 15:27 | Lu 212 fois