Teahupo'o 2024 : Une vague d'émotion déferle sur le fenua

"Je n'y crois pas encore !"



Comment réagissez-vous suite à l'annonce du choix de Teahupo'o pour accueillir les épreuves de surf des Jeux olympiques 2024 ?

"Je n'y crois pas encore ! J'étais plein d'émotion ce matin et j'ai vérifié les informations plusieurs fois. C'était tellement improbable…"



De grands travaux sont prévus pour préparer les épreuves de surf sur Teahupo'o. Avez-vous défini un calendrier ?

"On a une date butoir, c'est début 2024. Il faut que tout soit prêt pour recevoir les jeux. Aujourd'hui, nous avons quelques éléments comme le village des sportifs, des accompagnateurs, des tribunes pour les spectateurs, quelques réaménagements pour le jury, des aménagements de l'approche du bout de l'île. Nous en saurons plus quand nous aurons reçu, du comité organisateur de Paris 2024, le cahier des charges dans lequel seront précisées toutes les étapes à suivre et tous les besoins de la discipline, et aussi, et ce n'est pas rien, le partage des frais. Évidemment, la Polynésie participera à la construction de ces infrastructures, mais on partagera avec le comité organisateur. Mais cela est nécessaire parce que, lorsque je me rends à Teahupo'o, je constate qu'effectivement il manque quelque chose comme un point de vie ou de regroupement. Je suis donc très heureux d'avoir l'occasion de répondre à ces besoins du monde sportif."



Et quand recevrez-vous ce cahier des charges ?

"Je ne sais pas trop encore, mais je pense que ce sera d'ici la fin de l'année. Je suis convaincu qu'ils ont déjà des projets de cahier des charges, mais il restera encore à discuter ensemble, puisque je ne pense pas que l'on nous impose quoique ce soit."



Comment la Polynésie s'organisera-t-elle avec le Cojo ?

"Après les municipales, je vais mettre en place, avec la municipalité de Teahupo'o, un comité organisateur pour ces jeux. Ce comité sera une émanation du Cojo, donc il y aura une passerelle permanente entre le comité organisateur d'ici et celui de métropole. Cela fera qu'on agira ensemble, mais aussi sous le contrôle de Paris."