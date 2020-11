Tea Frogier reprend la délégation à la recherche après 6 ans au gouvernement

Tahiti, le 25 novembre 2020 - Tea Frogier vient d’être nommée à la tête de la délégation à la recherche, un service qu’elle avait quitté en septembre 2014 pour rejoindre le premier exécutif Fritch.



Tea Frogier a été nommée déléguée à la recherche en remplacement de Jean-Yves Meyer par un arrêté en conseil des ministres du 10 novembre. Elle est officiellement entrée en fonction depuis le 18.



Tea Frogier avait quitté le poste de chef de service de la délégation à la recherche en septembre 2014 pour rejoindre le premier gouvernement Fritch, avec le portefeuille du travail, de la formation professionnelle, de la recherche et de la condition féminine. Exécutif dans lequel elle a, au gré des remaniements, été en charge des solidarités, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, avant d’être nommée en mai 2018 ministre de la modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique. Fonction que Tea Frogier a occupée jusqu’au remaniement gouvernemental de septembre 2020, lors duquel elle n’avait pas été reconduite au sein du gouvernement.



La délégation à la recherche est le service de l’administration chargé de la préparation, de la coordination, de l’animation et du suivi la mise en œuvre de la politique de la recherche en Polynésie française.