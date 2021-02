Te mana o te moana : La tortue Tortilla n'est plus

Tahiti, le 15 février 2021 - Tortilla, la mascotte du centre Te mana o te moana de Moorea, est morte la semaine dernière, comme l’a annoncé l’association. La tortue, qu’elle a accueillie pendant 16 ans, était âgée de 70 ans.



Te mana o te moana a annoncé vendredi la mort de sa mascotte, la tortue Tortilla. Du haut de ses 70 ans, un âge avancé pour une tortue imbriquée, elle était la doyenne du centre de soins de Moorea. C’est à travers sa page Facebook que l’association qui œuvre pour la sauvegarde du monde marin polynésien a communiqué la triste nouvelle. Tortilla avait été recueillie en 2004, au moment de la création de l’association, pour un grave problème de flottabilité qui l’empêchait de nager et de se nourrir. Avec ce handicap, elle n’était pas en état de pouvoir être relâchée. Elle restait à la surface de l’eau et se laissait dériver par les courants marins. La tortue a pourtant reçu de nombreux soins, des traitements et même fait de la rééducation, mais son état de santé ne s’est jamais amélioré. Elle aura donc passé 16 années au centre de Moorea. Au fil du temps, elle est devenue la mascotte de l’association, chouchoutée par les équipes de soigneurs, les bénévoles et bien connue des visiteurs qui prenaient régulièrement de ses nouvelles.