Te èo invité d'honneur du Matavaa de Fatu Hiva

Fatu Hiva, le 7 juillet 2022 - Le grand jour est arrivé à Fatu Hiva. Jeudi, le Matavaa a été officiellement lancé lors d'une grande cérémonie d'ouverture. Près de 700 danseurs venus des six îles de l'archipel étaient rassemblés sur le site Anitau devant une délégation officielle et un public très nombreux.



À Fatu Hiva, jeudi, c'était branle-bas de combat dans les coulisses des délégations des six îles marquisiennes qui préparaient leurs costumes végétaux en 'autī spécialement dédiés à la cérémonie d’ouverture du Festival des arts des îles Marquises, le Matavaa o te Henua ènana. Près de 700 danseurs ont défilé derrière le cortège des officiels pour arriver sur le site Anitau et donner une représentation spécialement préparée en commun pour l’occasion.

Après la levée des couleurs au son de la Marseillaise, de l'hymne polynésien puis marquisien, les discours se sont enchaînés devant le public très nombreux et une importante délégation officielle, menée par le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain accompagnés de ministres, députés et en présence notamment des hakaiki des six îles de l'archipel. D'abord, le président du Comothe de Fatu Hiva, Roberto Maraetaata, a pris la parole en rappelant le thème de cette édition du Matavaa : la langue marquisienne, te èo, sa transmission mais aussi son adaptation à notre époque grâce au concours de l’association Motu Haka et de l’académie marquisienne. Le hakaiki (maire) de Fatu Hiva, Henri Tuieinu puis Édouard Fritch et Dominique Sorain ont également pris la parole.



C'est à présent un programme bien chargé qui attend les festivaliers pour les prochains jours. Jeudi soir Ua Pou et Tahuata vont rentrer dans le vif du sujet en présentant leur spectacle. Vendredi matin, les stands d'artisanat seront officiellement ouverts et la journée sera consacrée à des démonstrations de sculpture sur bois et sur pierre, fabrication de tapa et de humu hei. Dès le milieu de l'après-midi les délégations s'affaireront à préparer les fours pour le dîner, en prenant soin de transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes. Ce sera au tour de Ua Huka et Hiva Oa de présenter leur spectacle dans la soirée. Samedi, place au umu kai, le grand repas populaire partagé, l'un des temps forts du Matava'a. Des démonstrations seront proposées aux passagers de l'Aranui. Fatu Hiva et Nuku Hiva présenteront leur spectacle pour la dernière soirée. Enfin, dimanche sera consacré aux derniers rassemblements et à la cérémonie de clôture.