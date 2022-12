Te Vai-ete fête ses 28 ans et la moitié des travaux de son nouveau centre d'accueil

Tahiti, le 23 décembre 2022 – À l'occasion du 28e anniversaire du centre d'accueil pour les personnes sans-abri, Te Vai-ete, le père Christophe, les bénévoles et les donateurs se sont retrouvés, vendredi matin, sur le chantier du futur centre, à Mama'o, pour hisser un olivier sur la charpente afin de marquer la fin du gros œuvre.



Le père Christophe, vicaire de la cathédrale de Papeete, était entouré de bénévoles et donateurs, vendredi matin, sur le chantier du futur centre d'accueil de jour pour les sans-domicile fixe, Te Vai-ete, situé derrière l'institut Mathilde Frébault, à Mama'o. Ce rassemblement “informel” était l'occasion de marquer la moitié des travaux. En effet, le gros œuvre est fini et la toiture posée. En janvier, ce seront les travaux de second œuvre qui démarreront.



Après la lecture d'un bref passage de la Bible, le père Christophe a tenu à rendre hommage aux personnes qui ont soutenu, il y a près de 30 ans, le projet d'accueil des personnes sans-abri. Le premier centre d'accueil Te Vai-ete avait ouvert ses portes le 23 décembre 1994. “Que de chemin parcouru !”, s'est exclamé le père Christophe. “Car ce qui ne devait être qu'un accueil provisoire s'imposa comme une nécessité”, a-t-il déclaré lors de son discours. Et ce qui ne devait être qu'un lieu pour le petit déjeuner et la douche est devenu bien plus que ça. “Aujourd'hui, c'est un lieu d'accueil administratif, médical, psychiatrique, judiciaire, de formation et de réinsertion.”

Une maison de 1 500 m2 Le projet du nouveau centre est né au cours d'une conversation, “sur un coin de table”. Les plans ont été dessinés. Il a fallu ensuite trouver un terrain “qui soit à la taille du bâtiment”. “Ici, l'espace est parfait pour le lieu, un lieu à la hauteur de leur dignité humaine”, a déclaré le père Christophe. Le centre d'accueil a une superficie de 1 000 m2 au sol ainsi que 500 m2 à l'étage, avec un petit jardin autour. Au centre de la bâtisse, au rez-de-chaussée, se trouve un grand réfectoire, avec autour une cuisine, des bureaux et des douches. À l'étage, ouvert sur le rez-de-chaussée, on retrouve notamment des salles de formation et un espace pour stocker les dons alimentaires.



Selon la tradition du Richfest, qui marque la fin du gros œuvre, un bouquet a été hissé vendredi sur la charpente. C'est un olivier qui a été choisi, car “c'est le signe de la paix, le signe de l'unité”. Le centre d'accueil Te Vai-ete devrait ouvrir ses portes aux 250 à 350 “oiseaux de la rue” dans le courant du mois de juin prochain. Mais il manque encore 150 millions de Fcfp pour pouvoir terminer les travaux, a souligné le père Christophe qui en appel aux dons.



Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Vendredi 23 Décembre 2022 à 16:14 | Lu 219 fois