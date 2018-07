"Te Pare o Tahiti Aea" parlera des deux coraux légendaires de Pueu

PAPEETE, le 6 juillet 2018 - Inscrit dans la catégorie "Tārava Tahiti", le groupe de chant participera pour la 3ème fois au Heiva i Tahiti. Cette année, les 85 chanteurs de "Te Pare o Tahiti Aea" nous conteront l'histoire des deux coraux légendaires de Pueu.



La troupe est menée par Teio Rapae.



" Te Pare o Tahiti Aea " participera, pour la 3ème fois, au Heiva i Tahiti. En 2016, le groupe a remporté le 1er prix en costume et le 2ème prix en 'ūtē 'ārearea. En 2017, 2è prix en 'ūte 'ārearea, 3ème prix en tārava tahiti et rū'au. Cette année, la troupe fera tout pour séduire aussi bien le jury que le public.



Le thème que les 85 chanteurs développeront sur scène, est " Te 'a'ai nā toa maeha'a " (les deux coraux légendaires).



Deux coraux qui se trouvent sur le récif situé en face de l'école Hélène Auffray, à Pueu. La particularité de cette histoire est que ces deux coraux se transformaient en être humain, le soir, et ils reprenaient leur apparence réelle, aux premiers rayons du soleil. " Un soir, nos deux héros faisaient la fête et ils n'avaient pas vite remarqué que le jour commençait à se lever. Une fois qu'ils avaient compris, ils se mirent à courir pour rentrer chez eux, en passant par la passe de To'a poto. Hélas, les deux coraux ont été surpris par la lueur du jour et ils moururent à cet endroit. C'est ainsi que naquit l'histoire des deux coraux légendaires ", raconte Tamu Tauhiro, auteur du thème. " Aujourd'hui, on peut encore les apercevoir, quand il fait beau ", poursuit-il.



Pour bien représenter leur thème, Teio Rapae a choisi d'utiliser les produits de la mer pour leurs costumes. " Il y aura un tissu bleu qui représentera la mer, puis un tissu blanc qui évoquera l'écume des vagues ", précise-t-il. " Sur nos couronnes, il y aura des algues avec des morceaux de filet ", rajoute le chef de groupe.



" Te 'a'ai nā toa maeha'a ", une légende qui sera racontée pour la première fois, selon Teio Rapae, sur la scène de To'atā, samedi soir.