"Te 'Oa 'oa, la joie", le dernier né de la série Les émotions

Tahiti, le 21 décembre 2021 - Pour comprendre ses émotions et savoir les gérer, Sara Tiare Aline propose une série de livres pour enfant. La joie est le dernier sorti après la colère et la tristesse. Ces albums sont illustrés par Mme Marie.



Les émotions ce sont des messages qui sont envoyés par notre cerveau qui éclairent la situation que nous vivons, elles nous disent si la situation nous convient, ou pas. Ainsi, tu peux adapter ton comportement. L'idée n'est donc pas d'empêcher ces émotions, mais de les ressentir, de les exprimer. Ce n'est pas facile du tout.



Sara Tiare Aline, pour t'aider, a imaginé une série de petits livres pour que tu puisses les identifier. Elle est spécialiste de l'éducation positive et de la communication non violente. " Ils sont là pour aider les enfants et les parents ", dit-elle. Deux albums sont déjà sortis, ils parlent de la colère (Te Riri) et de la tristesse (Te Rumaruma). La joie vient de sortir. Il est intitulé Te 'Oa 'oa.



Mieux gérer ses émotions



Les émotions ne durent pas, elles sont passagères. Ce ne sont pas toutes les mêmes. Il y a la tristesse, la colère, la peur, le dégout, la surprise ou encore la joie qui est clairement positive ! Certaines, comme la colère ou la tristesse, peuvent faire du mal. " Ce n'est pas recommandé de les garder à l'intérieur de soi. " Dans ses livres, Sara Tiare Aline propose des solutions pour pouvoir les exprimer car il y a des solutions pour bien vivre, avec soi-même et avec les autres.



Dans le livre, tu verras qu'une petite fille ressent la joie, elle l'a décrit. " Ça pétille à l'intérieur de moi, attention à ce que ça n'explose pas ! " Tout cela est très utile pour toi, mais aussi pour ton entourage. Car ce dernier n'a pas toujours les réactions adaptées en vivant eux-mêmes des émotions parfois différentes.



Au total, la série compte cinq émotions. Il y aura par la suite la peur et le dégoût. Ces albums, écrits par Sara Tiare Aline, sont illustrés par Mme Marie. Sara Tiare Aline propose en plus, régulièrement, des ateliers sur les émotions à la Maison de la culture.