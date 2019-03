Te Niu o te Huma s'engage pour l'inclusion numérique des personnes handicapées

Si cette salle informatique a été inaugurée hier, mais elle a néanmoins déjà servie dans le cadre de la formation "Préparation à l'insertion et à l'orientation professionnelle" (Piop) proposée par Te Niu o te Huma, entre septembre et février, à huit stagiaires reconnus comme travailleur handicapé par la Cotorep."Cinq stagiaires sur les huit n'étaient pas internautes et n'avaient pas accès aux outils numériques et bureautiques avant d'entamer la formation", a expliqué Géraldine Pécol, chargée de mission auprès de la fédération. "Le but, maintenant que nous disposons de ces outils, est de développer des projets autour du numérique inclusif pour permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des outils et des avancés offerts par l'outil informatique", a-t-elle ajouté.