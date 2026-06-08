

“Te Hei o Kiva” fait son gala à Hao

Hao, le 27 juin 2026 - La salle omnisports de l’atoll a accueilli, ce samedi soir, le gala annuel de l'école de danse de l'association Kiva. Baptisée “Te Hei o Kiva”, cette soirée a permis aux élèves de présenter au public le fruit de plusieurs mois de travail et de partager leur passion pour les danses traditionnelles du triangle polynésien.



Créée en août 2024 au sein de l'association Kiva, l'école est dirigée par Tamatea Ruahe, une jeune femme passionnée de danse polynésienne et de sa culture. Aujourd'hui, la structure compte une dizaine d'élèves, exclusivement féminines. Si quelques jeunes filles originaires de l'atoll y sont inscrites, près de 80 % des participantes sont des femmes de passage à Hao : fonctionnaires, conjointes de fonctionnaires ou encore épouses de militaires.



Au-delà de l'apprentissage de la danse, cette école est devenue un véritable lieu d'intégration. Pour ces femmes, souvent éloignées de leur région d'origine et parfois isolées sur cette île située à près de 900 kilomètres de Tahiti. Elle leur offre un espace de rencontre, de partage et de découverte de la culture locale. L'enseignement ne se limite d'ailleurs pas aux danses polynésiennes de Tahiti, mais s'étend à l'ensemble du triangle polynésien, offrant aux élèves une ouverture sur la richesse et la diversité de ces traditions.



Tout au long de l'année, les danseuses se sont entraînées avec assiduité afin de proposer un spectacle de qualité, samedi. Le public, venu nombreux, a ainsi pu découvrir le travail accompli par l'école.



La soirée, débutée vers 18 heures, s'est ouverte par une prestation en solo, suivie d'un chant de nos cousins māori de Hawaii, interprété dans leur langue, avant de laisser place à une danse traditionnelle hula. Se sont ensuite succédé plusieurs tableaux mêlant des danses variées, dynamiques et riches en couleurs, mettant en valeur les progrès réalisés par les élèves au fil des mois.



“Transmettre la culture”



Pour Tamatea Ruahe, la danse est avant tout un formidable outil de transmission : “En tant que professeure, on apprend la danse aux élèves, mais pour moi ce n'est pas seulement cela. Il s'agit avant tout de transmettre la culture polynésienne dans toute sa richesse et sa diversité. Je pense que nos élèves ont désormais acquis ce petit quelque chose qui leur permettra de mieux comprendre notre culture et de s'adapter facilement à d'autres écoles de danse, où qu'elles soient. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'enseigner. Et j'attends avec impatience la rentrée prochaine pour accueillir de nouvelles élèves et poursuivre cette belle dynamique.”



Plus qu'une simple école de danse, Kiva est devenue une véritable vitrine de la culture polynésienne sur l'atoll de Hao.



À travers leurs différentes prestations, les élèves ont démontré tout ce qu'elles ont appris au cours de cette année. Pour certaines, cette représentation marquait également la fin d'une aventure, puisqu'elles quitteront prochainement l’atoll pour rejoindre de nouveaux horizons au gré des mutations professionnelles.



Toutes garderont néanmoins le souvenir d'une expérience humaine forte. Bien au-delà de l'apprentissage des pas de danse, cette école leur aura offert un véritable parcours d'intégration, leur permettant de mieux comprendre la culture polynésienne, de créer des liens durables et de trouver leur place au sein d'une communauté insulaire où l'éloignement renforce souvent le besoin de partage.



Une page se tourne pour certaines, tandis qu'une nouvelle s'écrira bientôt avec l'arrivée de nouvelles élèves. Une chose est sûre : portée par l'engagement de sa responsable, Tamatea Ruahe, l'école de danse Kiva entend poursuivre sa mission de transmission, de partage et d'intégration au cœur de l'atoll de Hao.



Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 29 Juin 2026 à 17:15 | Lu 219 fois



