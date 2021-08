Te Fare Natura Moorea, l'écomusée grandeur nature

Moorea, le 1er août 2021 - Malgré l’annulation de sa cérémonie d’ouverture samedi, Te Fare Natura a ouvert ses portes au public à Moorea. Plusieurs visiteurs, résidents et touristes, ont ainsi pu s'émerveiller devant les différents espaces qui mettent en valeur l’écosystème polynésien. L'écomusée est déjà sur d'autres projets comme l’ouverture d’un sentier botanique et des visites dans la vallée de Opunohu, prévues dans les prochaines semaines.



En raison des nouvelles restrictions sanitaires, la cérémonie d’ouverture du Te Fare Natura a été reportée à une date ultérieure. L’écomusée a toutefois ouvert ses portes au public à partir de samedi en appliquant un protocole sanitaire strict. Plusieurs résidents de Tahiti et de Moorea ainsi que des touristes se sont rendus sur place pour visiter l’écomusée et ont ainsi pu s'immerger dans le vaste univers des écosystèmes polynésiens.



Pour partir à leur découverte, les expositions permanentes proposent aux visiteurs d'en savoir un peu plus, sous différents formats. On y trouve par exemple des aquariums écotypiques représentant le récif, la crète récifale, le lagon et le littoral ; le Naturascope, une salle immersible pour observer les écosystèmes polynésiens ; les casques de réalité virtuelle, pour une immersion dans le lagon polynésien. Les espaces ne manquent pas, le Survol de Moorea offre pour sa part une vision spectaculaire des paysages de l’île sœur, la naissance de la Polynésie informe sur la géologie propre aux îles polynésiennes, l’Insol’île propose quant à lui, des jeux d’énigmes sur la nature du fenua, alors que Au cœur du corail invite à la découverte des écosystèmes coralliens.