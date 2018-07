Taunoa : le couple se réveille face à un cambrioleur cagoulé

PAPEETE, 2 juillet 2018 - Un couple de Taunoa a été victime d’un cambriolage perpétré par un individu cagoulé, vendredi soir, sous leurs yeux. Partagés entre un grand sentiment d’insécurité et la volonté de se faire justice, Prudence et Florent songent sérieusement à déménager.



Installés depuis février dernier, c’est la deuxième fois qu’ils ont à subir une violation de leur domicile en moins d’un mois. Mais, après l'épisode de ce week-end, c’est l’audace du voleur qui laisse aujourd’hui Prudence et son compagnon dans un grand sentiment d’insécurité. Si le préjudice lié à ce cambriolage-éclair est estimé à 25000 Fcfp par les victimes, en plus de complications administratives en perspective, lorsqu'il s'agira de refaire des papiers d’identité dérobés avec un portefeuille, " ce qui nous fait peur aujourd’hui, c’est qu’ils n’hésitent pas à entrer complètement dans la maison alors que nous sommes là. On dirait qu'ils ne craignent rien ", annonce Prudence, visiblement encore sous le choc, trois jours après.



Les faits se sont déroulés dans la soirée de vendredi dernier, en bord de route côté mer, boulevard Hititai à Patutoa, Papeete.



Prudence et Florent étaient assoupis devant leur télévision. Le portail de la maison de location où ils résident était fermé ; mais la pièce principale était portes et fenêtres ouvertes. " C’est normal. Il faisait chaud ", se souvient Prudence. Et, c'est donc somnolente que vers 21 h 30 : " J’entends un bruit. On a l’habitude que les chats de la voisine viennent fouiller nos poubelles. Je lève les yeux. Et là, je vois un gars, devant moi, cagoulé sous une capuche, vêtu d’un pantalon, en train de débrancher l’enceinte posée sur le comptoir de la cuisine ", explique-t-elle sous le regard de son compagnon, Florent, un militaire de carrière. " Je me suis levée en criant ‘eure ! Il a pris la fuite sans rien faire tomber. Pourtant, le passage est étroit ", explique-t-elle en indiquant la porte de la cuisine qui communique avec l’extérieur, et le repose-vaisselle placé en bordure, juste à l’entrée. Il était encombré, vendredi soir : " Quand il a vu qu’on se réveillait, il a pris la fuite avec agilité. Un complice attendait dans le jardin. L'autre était en short, avec une cagoule aussi. On les a vus sauter par-dessus le portail et s’enfuir ", confirme Florent.