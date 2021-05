Taumata Puhetini et Thibault Casabianca vainqueurs de la Taapuna Master

Dans la catégorie surf, la finale a opposé deux anciens vainqueurs à Taapuna. D'un côté, Enrique Ariitu, victorieux en 2018 et qui disputait sa deuxième finale de suite. De l'autre Taumata Puhetini qui s'était imposé à Punaauia en 2017. Une grosse finale donc en perspective.



Et le premier gros score a été pour Puhetini. Bien calé dans un tube, le surfeur de Papenoo a ensuite enchainé des manœuvres en fin de vague pour obtenir une solide note de 8.73 de la part des juges, associée à un score de 6.70 pour un total de 15.43. Enrique Ariitu, natif du spot de Punaauia, a eu lui plus de mal à trouver des bombes. Deux notes de 5.33 et de 4.43 (9.76) qui le mettaient également en situation de combo. Un nouveau score de 6.23 (11.56) lui a permis de sortir de cette situation. Mais la tâche s'est un peu plus compliquée avec des vagues qui sont retombées en fin de série. Et pour assurer sa victoire, Taumata Puhetini s'est engagé sur une dernière gauche qui allait lui rapporter le score de 8.17. "J'ai essayé de prendre la tête dès le début de la série. J'ai vu ensuite qu'Enrique était en situation de combo. Je me suis dit qu'il fallait attendre. Il a scoré une note de 7 sur sa dernière vague. Et sur la dernière minute je me suis dit qu'il fallait enfoncer le clou", explique Puhetini.