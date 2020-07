Tauhiti Nena va aussi déposer plainte contre les procurations à Papeete

Tahiti, le 26 juillet 2020 – Visé par une plainte du maire de Papeete Michel Buillard sur plusieurs procurations établies lors du second tour des municipales, Tauhiti Nena annonce lui aussi le dépôt d'une plainte au pénal portant sur l'intégralité de ces procurations. "S'il veut une plainte, qu'il la dépose pour tout le monde", lance le candidat de Papeete To'u Oire.



Michel Buillard et Tauhiti Nena se rendent coup pour coup depuis le second tour des municipales. Un mois après le scrutin, le maire de Papeete et son principal challenger -arrivé 149 voix derrière lui- s'attaquent tour à tour en justice. Cette fois-ci, c'est le candidat malheureux de Papeete To'u Oire, Tauhiti Nena, qui a confirmé ce week-end à Tahiti Infos son intention de déposer une plainte au pénal contre les conditions d'enregistrement des procurations à Papeete. Une plainte sur les mêmes fondements avait déjà été déposée le 10 juillet dernier par le maire Michel Buillard contre… Tauhiti Nena.



Entre les deux hommes, les hostilités ont débuté dès le soir du second tour, le 28 juin dernier. Tauhiti Nena avait annoncé à l'époque un recours devant le tribunal administratif pour dénoncer l'utilisation de contrats aidés (CAES) et de kits alimentaires par la mairie pendant la campagne. En réponse, Michel Buillard avait dénoncé le grand nombre de procurations établies pour ce second tour, laissant entendre que nombre d'entre elles seraient abusives et favorables à Tauhiti Nena.



N'ayant aucun intérêt à faire annuler une élection qu'il a remportée, le maire Michel Buillard a tout de même déposé une plainte au pénal le 10 juillet dernier visant les conditions dans lesquelles ont été établies les procurations à Papeete. Une plainte visant directement une colistière de Tauhiti Nena en raison de ses liens avec un agent de la Direction de la sécurité publique (DSP) chargée d'établir ces procurations. Le lendemain, le 11 juillet, Tauhiti Nena a de son côté déposé un recours devant le tribunal administratif de Papeete pour demander l'annulation du second tour, estimant lui aussi que le nombre des procurations a pu altérer la sincérité du scrutin.



Un appel du pied au haussariat



Aujourd'hui, Tauhiti Nena entend déposer à son tour une plainte au pénal sur les conditions d'établissement des procurations : "J'ai vu que Michel Buillard déposait une plainte sur 200 procurations. Il y a eu près de 1 200 procurations à Papeete. S'il veut une plainte, qu'il la dépose pour tout le monde". L'élu de l'opposition au conseil municipal annonce le dépôt de plainte auprès du parquet de Papeete pour ce lundi : "Si Michel Buillard pointe du doigt une de mes élues qui a un membre de sa famille à la DSP, il faudra qu'il regarde les quatre listes qui se sont présentées au deuxième tour et qu'il regarde les noms, y compris sur sa liste. Il y a une dizaine d'agents qui ont des liens familiaux avec des agents de la DSP. Je n'ai rien contre les agents de la DSP. Ce que je reproche, c'est que la mairie se permette d'accuser seulement certaines personnes".



Tauhiti Nena espère également que le haut-commissariat se saisira de l'élection à Papeete comme il l'a fait en déférant l'élection de Arue devant le tribunal administratif pour des problèmes de procuration. "C'est dans la logique. On compte sur le haut-commissariat", glisse-t-il à dessein.