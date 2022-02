Tauhiti Nena signe un accord avec Éric Zemmour

Tahiti, le 17 février 2022 – Débarqué du Amuitahira'a de Gaston Flosse le 21 janvier dernier, Tauhiti Nena présente son parti Hau Maohi Ti'ama et ses trois candidats aux législatives ce week-end à la mairie de Papeete. Mais surtout, l'élu de Papeete a signé mardi un “accord de ralliement” avec le candidat Éric Zemmour dans le cadre de la prochaine présidentielle et des législatives.



Tauhiti Nena passe en mode “reconquête”. Un mois après son éviction du Amuitahira'a o te nuna'a maohi de Gaston Flosse, l'élu de Papeete et tout nouveau président de la fédération océanienne de boxe doit tenir samedi à la mairie de la capitale le “meeting” de lancement de son futur parti politique baptisé Hau Maohi Ti'ama. Pas moins de 400 personnes sont annoncées, parmi lesquelles les référents des communes et des archipels de la nouvelle formation politique. Le parti sera officiellement créé lors d'un congrès prévu dans un mois et demi, et le meeting de samedi sera l'occasion d'arrêter les noms des trois candidats aux prochaines législatives et d'annoncer un “accord de ralliement” signé cette semaine avec un candidat très médiatique de la prochaine présidentielle : Éric Zemmour.



Investiture aux législatives



“Il va être Président de la République. La France va l'élire et on a besoin d'un partenaire comme lui pour développer la Polynésie”, lâche Tauhiti Nena à l'avant-veille de son meeting sur ce retentissant accord politique avec un parti national. Tahiti Infos a pu consulter cet “Accord de ralliement entre Tauhiti Nena et Éric Zemmour” daté de mardi dernier et signé de l'ancien porte-parole des “gilets jaunes” et soutien d'Éric Zemmour, Benjamin Cauchy. Il prévoit et décline cinq points de convergence politique entre le candidat à la présidentielle et l'élu de Papeete. On y retrouve “l'opposition au pass vaccinal”, “la reconnaissance du fait nucléaire et la prise en charge plus rapide des victimes des essais nucléaires”, ou encore “la reconnaissance du fait colonial”.



L'un des points concerne spécifiquement un accord d'investiture de Tauhiti Nena et de ses candidats aux législatives “avec le soutien de Reconquête”, le parti d'Éric Zemmour. L'accord précise que l'investiture de l'élu local dans la première circonscription est “souhaitée par les deux partis”, et que celles des deux autres candidats du parti de Tauhiti Nena “seront issues d'une concertation” avec le parti Reconquête. Des candidats qui doivent être présentés samedi à la mairie de Papeete, avec pour l'heure un choix qui s'oriente vers Pamela Otcenasek, la fille du président du syndicat des pêcheurs Jaros Otcenasek, sur la deuxième circonscription et Claude Nauta, responsable mormon de Punaauia, sur la troisième circonscription.



Souveraineté associée à la France



Champion de boxe, ancien ministre de l'Éducation et des Sports d'Oscar Temaru, ancien président du Comité olympique de Polynésie française, Tauhiti Nena a véritablement lancé sa carrière politique lors des législatives de 2012 où il avait échoué d'un cheveu à ravir la députation à Jean-Paul Tuaiva, puis aux municipales de 2014 en mettant en ballotage le tāvana historique de Papeete Michel Buillard. Après avoir quitté le Tavini, Tauhiti Nena a continué sa carrière politique en solo, au gré des formations politiques de sa création. Peu en vue avec son propre parti Tau Hotu Rau aux législatives de 2017, puis avec sa propre liste E reo manahune pour les territoriales de 2018, Tauhiti Nena a fini par rejoindre Gaston Flosse pour s'adjuger un excellent score aux dernières municipales de Papeete en 2020 à moins de deux points de Michel Buillard.



Longtemps promis à la place de numéro deux du Amuitahira'a o te nuna'a maohi de Gaston Flosse, l'élu de Papeete s'est brouillé avec l'ancien président à une semaine du congrès fondateur de la nouvelle formation politique orange. Tauhiti Nena souhaitait concourir dans la première circonscription sur ses terres à Papeete, Gaston Flosse lui imposait de partir sur la troisième circonscription qui avait fait ses beaux jours en 2012… De retour en soliste sur la scène politique, le boxeur a réuni ses troupes pour fonder à la hâte un nouveau parti, mais il a gardé la ligne politique de son dernier mentor et prône lui aussi “la souveraineté de la Polynésie associée à la France”.



Une ligne politique qui semble, contre toute attente, s'accorder avec le candidat d'extrême droite. C'est en effet l'objet du cinquième point de convergence de l'accord de ralliement entre Tauhiti Nena et Éric Zemmour : “Que la Polynésie française devienne un 'État associé'”. L'accord annonçant sur cette question une “ouverture de discussions sur les modalités d'association entre l'État et les Polynésiens”.





Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Jeudi 17 Février 2022 à 20:32 | Lu 1963 fois