Tauhiti Nena candidat à Papeete

Tauhiti Nena est candidat déclaré pour les élections municipales à Papeete. Le président du parti Tau Hotu Rau conduira la liste Papeete To’u Oire 2020 (Papeete ma ville 2020) au scrutin des 15 et 22 mars. Une équipe qu’il a dit composée de "personnes issues de Papeete, qui ont grandi à Papeete, ont foi en cette ville et veulent faire en sorte qu’il y fasse bon vivre", samedi matin lors d’une conférence de presse organisée dans la salle du conseil municipal de la capitale de Polynésie française.Parmi les 34 colistiers derrière Tauhiti Nena, figurent notamment Quito Braun Ortega, Hans Amaru, Doris Perry, Ghislaine Neuffer, Tehea Coulon épouse Lussan, Heimano Guyon, Vaitangi Tou, Thierry Liu Sing, Michel Tekurio, Bernice Faremiro, Antoine Carbonnier, Maurice Apuarii. Des personnalités qu’il présente comme autant de relais vers le monde associatif et les confessions religieuses avec un fort engagement dans la société civile. "Tout ce qu’on veut, c’est qu’il y ait une politique cohérente et efficace pour le bien de Papeete. Ça fait 51 ans que j’habite dans cette ville et je trouve qu’aujourd’hui c’est catastrophique."Le détail du programme politique défendu par cette liste d’ouverture sera rendu public le 8 février prochain. Samedi, Tauhiti Nena l’a résumé en insistant sur les notions de sécurité, de solidarité avec une politique tournée vers les quartiers et les jeunes, et de transparence, notamment budgétaire. "Pour notre politique, on demandera le soutien des employés de la commune, bien évidemment. On leur demandera juste de travailler pendant les heures normales ", a-t-il aussi lancé, sibyllin, en direction de la cohorte des 475 employés de la ville. Papeete To’u Oire a créé sa page Facebook la semaine dernière.Après 2014, Tauhiti Nena s’attaque une nouvelle fois au bastion communal tenu par Michel Buillard depuis 25 ans. Il y a six ans, à la tête d’une équipe également réunie sous la bannière Papeete To’u Oire, et tout juste affranchi du Tavini Huiraatira, Tauhiti Nena avait été soutenu par 38,9% des suffrages exprimés au second tour de scrutin, avec le soutien de l’électorat populaire des quartiers défavorisés de la ville. Après avoir gagné près de 900 voix dans l’entre-deux tours, il s’était fixé en seconde position à l’issue du vote, à 1 180 voix (10,5 points) derrière le maire sortant.Pour le tour de scrutin du 15 mars, une tentative de liste commune avec celle conduite par la Tavini Huiraatira Chantal Galenon n’a pu être concrétisée. "L’idéal aurait été que nous puissions travailler ensemble", avoue-t-il. Mais cette alliance n’est pas exclue par Tauhiti Nena dans l’entre-deux tours. Des passerelles d’entente sont également envisagées avec la liste Amuitahira’a qu’espère conduire Gaston Flosse à Papeete en mars prochain. Dans ce contexte, le premier tour de scrutin donnera à chacun l’opportunité de se compter. "Si on parvient à avoir 4 000 à 5 000 voix, on continue tout seul. S’il nous faut fusionner, on verra. Mais à une condition : que l’on se mette d’accord sur le programme."