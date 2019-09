Tauhiro Yip 7e du concours Mr Olympia

Le bodybuilder tahitien Tauhiro Yip a terminé à la 7è place de la catégorie bodybuilding lors du concours Mr Olympia amateur qui s’est déroulé le week-end dernier à Las Vegas, dans le Nevada.



Tauhiro Yip a pu terminer à la 7ème place alors que 28 compétiteurs étaient inscrits. Même s’il a regretté ne pas être dans le top 5, il s’est montré satisfait d’avoir été « comparé avec les cinq meilleurs de la catégorie des moins de 102 kg ».



Pour Tauhiro, cela veut dire qu’il est « potentiellement dans le top de sa catégorie », ce alors qu’il ne pèse que 91 kg, soit dix kilos de moins que ses adversaires. Autre raison de satisfaction pour le Tahitien « en backstage, certains de ma catégorie se sont étonnés de ne pas me voir dans le top 5, même le premier est venu me féliciter par rapport à ma condition. »



Le bodybuilder local a eu également un retour de la part d’un juge cette fois-ci : « Il m’a dit que j’avais une bonne structure mais qu’il me manquait un peu d’épaisseur dans le dos et qu’il fallait que je travaille ce point-là ».



Tauhiro Yip se projette déjà vers sa prochaine compétition « Si je prends du muscle au niveau du dos, je serais peut-être vers le centre du groupe cette fois et je compte bien y arriver. Bien sûr, j’aurais pu descendre d’une catégorie pour revenir avec une médaille mais on est des guerriers, on aime naviguer dans des eaux difficiles pour mieux savourer la victoire. »



Il conclut enfin « La prochaine fois, je monterai sur scène avec quelques kilos de muscles bien placés en plus, pour espérer être dans le top 5 ». Il a pu profiter de son séjour aux Etats-Unis pour s’offrir un hamburger XXL, histoire de mettre fin à des semaines de privations et de régime alimentaire. Il a pu également faire de belles rencontres, il a pu notamment rencontrer des stars de la discipline, comme Melvin Antony par exemple. SB