Tauahi Mai, hommage au King

TAHITI, le 17 août 2023 - Début septembre, des artistes vont chanter et danser les musiques d’Elvis Presley. Ils reprendront des titres bien connus, traduits entièrement ou en partie en tahitien. Un challenge que Rocky Gobrait, les All in one et la troupe de danse traditionnelle Ahonui ont accepté de relever.



Ils ont décidé de rendre hommage à Elvis Presley, à Tahiti. Ils sont danseurs, musiciens, chanteurs et sont unis par un objectif commun : proposer une soirée originale et unique autour du “King of Rock and roll”. À l’occasion de cette soirée, les titres d’Elvis Presley seront interprétés en anglais, mais également en tahitien. Musiciens et chanteurs seront accompagnés d’artistes en danse traditionnelle et moderne. Pour que la fête soit à la hauteur de l’enjeu, Rocky Gobrait et ses musiciens, les All in one et Ahonui répètent sans relâche depuis des mois.



Cette initiative est portée par l’association Novaya. Fondée en février, celle-ci s’est donnée pour mission de proposer des spectacles, concours et soirées types “bals”. Elle démarre avec “Tauahi Mai, l’hommage au King”. Nanihi Croteau la fondatrice en est convaincue, “ il y a un engouement autour de cet artiste. En Polynésie, il plaît beaucoup, nombreux sont ceux qui aiment ses chansons ”. Elle-même est fan. Un héritage familial. Son père Jean Croteau a compté parmi les chanteurs du spectacle “Tribute to Elvis” monté par le Conservatoire artistique de la Polynésie française en 2017.



17 titres parmi les plus connus



Novaya a naturellement contacté Rocky Gobrait pour interpréter les chansons. Pour la partie danse, elle a choisi les All in one, “un groupe phare en ce moment” et elle a fondé la troupe de danse traditionnelle Ahonui. Une sélection de 17 titres (les plus connus) a été faite. Une quarantaine d’artistes assureront une heure trente de spectacle. “Nous avons, en nous appuyant sur les paroles, imaginé une histoire”, précise Nanihi Croteau. “Il s’agit en résumé d’un couple, amoureux, qui se sépare… mais qui finit par se retrouver.”



Rocky Gobrait sera accompagné de quatre musiciens. Sa passion pour le King n’est plus à prouver. Il a fêté ses trente ans de carrière en 2022. Il tourne à Tahiti, dans les îles, mais également à l’étranger. Il s’est mis à participer à des concours de sosies dès le début des années 2000 et a rapidement été remarqué. Il a été qualifié deux fois à celui de Memphis aux États-Unis ; la ville où Elvis Presley est décédé. Une année, il a même réussi à se placer 13e sur 147. De coutume, Rocky Gobrait chante les titres de son idole dans leur langue originale. Passer au tahitien, est un véritable challenge qui lui permet de faire évoluer son Rocky Show Tour. Lequel sera lancé avec le Tauahi Mai.



Elvis version reo



Sur les 17 titres retenus, deux ont été intégralement traduits en reo tahiti : “Can’t help falling in love” et “Always on my mind”. Les autres sont pour moitié en anglais et pour moitié en tahitien. “ Pour cela, nous avons fait appel à Merehau Buchin, professeure de reo tahiti et oratrice ”, indique Nanihi Croteau. “ Elle a également assisté aux répétitions pour veiller à la prononciation .”



Tout au long de la soirée, danseuses et danseurs se relaieront. La danse traditionnelle, chorégraphiée par Nanuahiti Tessier, sera présente pour les passages en reo, la danse moderne, chorégraphiée par Ateliana Ruiz et son équipe de professeurs de l’école de danse All in one, apparaîtra sur les passages en anglais. “ Pour nous aussi cet événement constitue un défi. Nous avons imaginé des danses à deux plutôt en moderne jazz ”, détaille Atelia Ruiz qui explique avoir regardé de nombreuses vidéos et clips pour “ pouvoir se référer au style du King ”. La troupe des All in one, après Tauahi Mai, se lancera dans la préparation de son prochain spectacle prévu en décembre. “ Nous sommes dans une démarche de levée de fonds pour permettre à trois équipes d’élèves de participer au concours de hip hop international à Phoenix en juillet .”





Elvis, une légende



Elvis Presley (1935-1977) est un chanteur et acteur américain surnommé The King of Rock and Roll ou plus simplement The King en raison de son succès international. Il a enregistré son premier disque 45 tours en 1953. L’année suivante, il fait ses premières scènes. En 1955, il gagne en notoriété à l’échelle régionale (du Tennessee au Texas). Petit à petit, son succès ne fera que grandir, par période. Aujourd’hui, il reste admiré aux quatre coins du monde, plus de 50 000 fans visiteraient chaque année sa modeste maison natale. Ils seraient 600 000 à parcourir Graceland, la propriété du chanteur à Memphis qui a ouvert ses portes au public en 1982. L’artiste, qui compterait autour de 85 000 imitateurs a vendu plus d’un milliard de demi de disques.





Concours de danse locale à deux



L’association culturelle Novaya a pour ambition de proposer des spectacles, concours et soirées types “bals”. Elle organisera le 4 novembre un concours de danse locale à deux au motu d’Arue. La soirée sera animée par les 2B Brothers. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 10 octobre. Cela fait 10 ans qu’aucun concours de ce genre n’a été ouvert.



Pratique



Le 1er et 2 septembre à la salle Manu iti de Paea. À 18h30.

Tarif unique : 3 000 Fcfp. Billets en vente à Tahiti Art.



