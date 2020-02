Tatouage et mana chez James Norman Hall

TAHITI, le 6 février 2020 - Deux conférences sont données cette fin de semaine à la Maison James Norman Hall. Elles seront animées par Tihoti Tinirau Barff, artiste tatoueur et guide touristique sur l’île de Raiatea. Il abordera deux thèmes qui lui tiennent à cœur : le tatouage tahitien et le monde spirituel polynésien.



Originaire de Taha’a, de la vallée de Apu où il réside actuellement Tihoti Tinirau Barff est tatoueur depuis 1983 et guide touristique à Raiatea. Il est de passage à Tahiti où il va animer deux conférences aujourd'hui et demain sur le tatouage tahitien et sur le monde spirituel polynésien.



Il souhaite éclairer le public sur des sujets qui lui tiennent à cœur et qui ne sont pas toujours bien connus. Par exemple, le simple mot tatau n’est pas toujours utilisé à bon escient selon lui. " Tātau veut dire tatouage en tahitien, or on s’en sert pour définir le tatouage marquisien. Car tout le monde fait du tatouage marquisien avec du tatouage des Samoa, maori ."



Il expliquera le rôle des tatoueurs tahitiens et du tatouage tahitien, insistant sur le fait que celui-ci reste rare. Sa particularité est " d’être simple ", dit Tihoti Tinirau Barff. " Il n’est pas chargé, on distingue bien les symboles et les dessins qui ont de l’espace ."



Tihoti Tinirau Barff a longtemps, lui-même, fait du tatouage marquisien. Il a commencé à se poser des questions au début des années 2000 essayant de comprendre pourquoi lui qui n’est pas Marquisien portait des tatouages caractéristiques de cet archipel.



" Les recherches sur le sujet ne sont pas faciles car le tatouage tahitien a été interdit par le roi Pomare II en 1819. Il n’y a pas de sources, seulement quelques écrits des navigateurs de l’époque. Le challenge a été de tout recréer, je raconterai comment lors de la conférence. "



Un second sujet sera évoqué : le monde spirituel polynésien. C’est-à-dire, selon le conférencier, les forces de la nature qui nous entourent tous les jours : les vents, les rayons du soleil, les rayons de la lune, les vallées, les cascades, les rivières, les lagons, la végétation florissante.



Tihoti Tinirau Barff, en tant que guide touristique, a constaté que les touristes en arrivant en Polynésie sont " émerveillés ", pris et transportés " par le charme de notre belle nature ".



Le monde spirituel polynésien " c’est le silence qui se trouve surtout dans les vallées, le son de la nature ". C’est un monde qui " apporte la paix de l`esprit, nettoie la pensée, calme le cerveau, réduit le stress ". De ce fait, il permet de "prendre les bonne décisions dans tous les domaines de vie". Et Tihoti Tinirau Barff de conclure : " Ouverts à ce monde, vous comprenez ce que le mot respect veut dire ".