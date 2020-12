"Tatou" : "nous" à Tahiti et à Toulouse

TAHITI, le 30 novembre 2020 - Taina Calissi, fondatrice de la plateforme Raw porte le projet d’exposition collective qui s’ouvre en simultané à Tahiti et à Toulouse. Une vingtaine d’artistes présentent leur œuvre originale Ô Belvédère et une lithographe numérique en métropole, au sein de l’espace concept le Factory 5.42.



C’est un pied de nez à la crise, à la Covid-19, aux restrictions. " La situation, au lieu de faire tomber les projets les uns après les autres, doit au contraire stimuler notre créativité, nous encourager à innover ", explique l’artiste Taina Calissi.



L’exposition qu’elle porte et qui s’ouvre mardi " est une manière de réaffirmer que malgré la distance, l’art rassemble et se partage ".



Cette exposition a été baptisée "Tatou". Tatou est la contraction de Tahiti et Toulouse puisque l’événement a lieu dans les deux lieux en même temps. Il signifie également "nous" en tahitien.



Au départ Taina Calissi envisageait une exposition individuelle en solo en septembre. "Je me suis fixé comme objectif de revenir à cette période tous les ans avec de nouvelles œuvres".



En 2019, Ô Belvédère elle présentait : In between worlds. Cette année, elle a vu arriver septembre trop rapidement.



" J’ai passé du temps en métropole, à Toulouse notamment, et je n’ai pas pu préparer ce que j’avais espéré en temps voulu ." Son projet à donc évolué.



Vivre et faire vivre l'art



Elle a invité d’autres artistes à se joindre à elle et a pensé investir en même temps un espace à Tahiti et un autre à Toulouse où elle a réalisé ses œuvres.



Dix-huit artistes aux styles variés ont accepté le jeu : Sébastien Canetto, A’amu, Éric Raffis, Nathalie Rial… Ils sont ensemble sur la plateforme Raw Tahiti et montrent via Tatou une trentaine d’œuvres originales au restaurant Ô Belvédère.



En parallèle, dans l’espace concept le Factory 5.42 de Toulouse, ce sont des lithographies numériques qui seront présentées.



Mais attention, " pour chaque œuvre il n’y aura qu’une seule lithographie ".



Certains artistes dévoilent de nouvelles créations, d’autres participent à l’événement avec une œuvre plus ancienne. Tous ont cette même volonté de vivre et faire vivre leur art quel que soit le contexte.



Le traditionnel vernissage (dans le respect des gestes barrières) aura lieu demain. Aucun thème n’a été retenu, " j’ai seulement travaillé sur la mise en scène pour suivre un fil directeur lié aux couleurs et aux formes ", dit Taina Calissi.