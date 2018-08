Tatau i Moorea, un festival de tatouage qui restera gravé dans les mémoires

Papeete, le 21 août 2018 - L’association Mana Tatau Maohi organise, Tatau i Moorea, le premier festival international de tatouage traditionnel du 12 au 19 septembre prochains à Moorea. Pas moins de 100 artistes, dont 80 tatoueurs, sont attendus pour ce grand rendez-vous préparé depuis plus d'un an par les membres de l'association.



Ce premier festival Tatau i Moorea va sans doute rester gravé dans la mémoire, voire dans la peau, de tous les afficionados de tatouage. Et pour cause, l’association Mana Tatau Maohi, créée tout spécialement pour préparer cet évènement, n'a pas lésiné sur ses efforts pour ce premier rendez-vous dédié au tatouage traditionnel, sur l'île sœur. "Le renouveau du tatouage en Polynésie est venu de Moorea avec des tatoueurs comme Roonui, Chime et Purotu dans les années 80. Nous souhaitons avec ce festival rendre hommage à Moorea et à ces hommes", explique Raphaël Ketterer, trésorier de l'association Mana Tatau Maohi.