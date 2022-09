Taruia Krainer fait honneur à son club

Tahiti, le 4 septembre 2022 - Licencié à l’AS Fei Pi, Taruia Krainer a remporté ce week-end le Grand Prix organisé par son club et qui s’est déroulé sur deux étapes vendredi et dimanche. Francky Maraetaata (2e) et Turaiarii Arai (3e) complètent le tiercé du classement général final en 3e catégorie.



Les courses à étape sont au programme des coureurs locaux actuellement. Après le Grand Prix Team Orohena Racing qui s’était déroulé sur trois étapes le week-end précédent, le Grand Prix Fei Pi proposait deux étapes ce week-end, la première sous forme de contre-la-montre de 4 km par équipe de quatre coureurs vendredi soir sur la piste de Fautaua, la deuxième dimanche matin dans le cadre d’une course en ligne de 97 km entre le complexe Fei Pi à Arue et le port de Faratea en aller et retour avec un passage par la montée du collège de Hitia’a.



L’équipe 1 de Fei Pi composée d’Emmanuel Hutin, Teva Poulain, Taruia Krainer et François Guezennec (qui concède 6 secondes à ses coéquipiers) réalise le meilleur temps du prologue sur l’anneau de Fautaua en 4’ 57’’. Le quatuor de Punaruu (Endeler, Raousset, Simon et Maraetaata qui s’est fait décrocher et perd 34’’) et le trio de Arue (Manutahi, Laurent et Costeux) se tiennent en quelques centièmes en 5’ 01’’.



Les écarts ne sont pas importants et ça reste donc très ouvert le dimanche pour la victoire finale d’autant que les coureurs de Pirae, du VCT de TOR et de Reka ne sont pas loin non plus. L’étape en ligne propose plusieurs difficultés avec la montée du collège de Hitia’a lors de la portion aller vers la Presqu’île, celle du Tahara’a au retour et l’exigeante grimpette vers le complexe de Fei Pi dans le final.

Krainer lâche Maraetaata et Arai dans le Tahara’a a montée du collège de Hitia’a va décanter la course lorsque Taruia Krainer, Francky Maraetaata et Turaiarii Arai partent en échappée. Le trio de tête est costaud avec Krainer toujours bien placé, Maraetaata de Tamarii Punaruu vainqueur du GP de Punaauia et Arai de l’AS Pirae lauréat du GP de Pirae cette saison. Et si Francky Maraetaata ne collabore pas pour permettre éventuellement à son leader Kahiri Endeler de revenir (il a concédé 38 secondes à Krainer dans le CLM), ses deux compagnons d’échappée vont unir leurs efforts pour garder le peloton à distance. Et c’est efficace car le trio de tête compte 2’ 50’’ d’avance sur le gros du peloton au retour vers la ligne d’arrivée à hauteur du Trou du Souffleur.



Taruia Krainer attaque dans le Tahara’a et Francky Maraetaata et Turaiarii Arai ne peuvent pas suivre. Le sociétaire de Fei Pi termine en solitaire pour s’imposer au classement général final. Francky Maraetaata termine 2e de l’étape ainsi qu’au général, Turaiarii Arai complétant le podium de l’étape et du général en 3e catégorie.



Premier succès de Taruia Krainer depuis son retour au fenua pour prendre le poste de conseiller technique de la Fédération tahitienne de cyclisme au mois de mai : “Je suis très content de cette victoire d’autant que c’est le grand prix de mon club. Avec la pluie et l’humidité, les conditions ont été difficiles pendant une partie de la course car les jambes durcissent mais on a bien géré nos efforts et puis c’est une bonne préparation en vue des Championnats du monde auxquels on participera en Australie à la mi-septembre.”



Peu de coureurs ont disputé les deux étapes en PCO et loisirs ce qui explique le peu de densité au classement général final dans les deux catégories. A noter tout de même la victoire au général d’Adil Abounaidane en PCO hommes et le succès du cadet Rodrigue Lozinguez (Tamarii Punaruu) lors de l’étape en ligne.



Titre en jeu dimanche prochain dans le cadre du Championnat de Polynésie du contre-la-montre par équipe organisé sur la côte est.

Résultats Classements généraux

3e CATEGORIE

Hommes

1. Taruia Krainer Fei Pi 2 h 35’ 47’’

2. Francky Maraetaata Tam Pun 2 h 37’ 13’’

3. Turaiarii Arai TOR 2 h 37’ 32’’

4. Kahiri Endeler Tam Pun 2 h 37’ 47’’

5. Mehdi Gabrillargues Pirae 2 h 38’ 00’’

6. Teva Poulain Fei Pi 2 h 38’ 03’’

7. Manarii Laurent Arue 2 h 38’ 48’’

8. Emmanuel Hutin Fei Pi 2 h 39’ 13’’

9. Léo Cazaubiel Dordogne 2 h 39’ 22’’

10. Romain Raousset Tam Pun 2 h 39’ 25’’



PCO

Homme

1. Adil Abounaidane Tam Pun 2 h 07’ 50’’

2. Klint Vernaudon Fei Pi 2 h 12’ 10’’

Femmes

1. Tekau Hapairai Marara 2 h 12’ 15’’

2. Heivai Nui Fei Pi 2 h 15’ 25’’



LOISIRS

Hommes

1.Larry Silloux RTT 1 h 21’ 45’’



Femmes

1.Sylvia Ayo RTT 1 h 21’ 57’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 4 Septembre 2022 à 17:59 | Lu 207 fois