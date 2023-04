Taruia Krainer fait honneur à son club de Fei Pi

Tahiti, le 2 avril 2023 - Le Grand Prix de Fei Pi s’est déroulé sur deux jours avec un contre-la-montre samedi et une course en ligne dimanche. Taruia Kainer, sociétaire de Fei Pi, s’est imposé au classement général final devant Cédric Wane et Patrick Costeux. Un temps déclaré vainqueur, Kahiri Endeler a été déclassé pour une erreur de parcours dimanche. Benoît Martial s’est imposé en access, les jeunes U17 Herehau Laurent et U19 Manuarii Lau Fat terminant 2e et 3e.



Le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme est en forme actuellement. Déjà vainqueur du contre-la-montre de la 2e étape de la Coupe Tahiti Nui le dimanche précédent devant Nuumoe Lintz et Kahiri Endeler, Taruia Krainer a encore enrichi son palmarès ce week-end. La première étape du Grand Prix de Fei Pi s’est courue en contre-la-montre samedi à Tiarei sur une distance de 20 km et elle a engendré le même tiercé que le dimanche précédent mais dans un ordre différent. Nuumoe Lintz a devancé samedi Taruia Krainer d’une petite seconde, Kahiri Endelder terminant encore troisième. Le lendemain, les coureurs ont affronté une longue étape en ligne sur 118 km entre Arue et Taravao aller et retour avec la montée du Belvédère sur la Presqu’île et celle qui mène au club house de Fei Pi dans le final, la forte chaleur rendant la course du jour encore plus difficile.



Kahiri Endeler déclassé, Taruia Krainer vainqueur



Le peloton s’élance du Rimap de Arue en l’absence de Benjamin Zorgnotti victime d’une chute la veille et qui était un candidat à la victoire finale. Teva Poulain et Maheanuu Izal portent la première attaque, mais au pied du Belvédère on retrouve les hommes forts du peloton, Taruia Krainer, Mehdi Gabrillargues, à l’aise sur ce type de parcours, le triathlète Cédric Wane et Kahiri Endeler. Ce dernier lâche prise à un km du sommet et il va surtout commettre une erreur de parcours qui va lui coûter cher par la suite. Teva Poulain fait la même erreur mais il fait rapidement demi-tour.



Au retour vers Arue, Cédric Wane est devant mais il est rejoint par Krainer et Gabrillargues, ainsi que par Poulain et Endeler qui sont revenus de l’arrière. Teva Poulain lâche prise à 25 km de l’arrivée et lors de la montée du Tahara’a, Mehdi Gabrillargues fausse compagnie à ses compagnons d’échappée. Il rallie l’arrivée en solitaire pour finir avec 54 secondes d’avance sur Cédric Wane et 56 sur Kahiri Endeler. Taruia Krainer est 4e à 1’ 56’’.



Kahiri Endeler fait figure de vainqueur du Grand Prix de Fei Pi 2023 pendant un temps, mais il est par la suite déclassé suite à son erreur de parcours. C’est donc Taruia Krainer qui monte sur la plus haute marche du podium devant Cédric Wane et Patrick Costeux. Vainqueur du contre-la-montre la veille, Nuumoe Lintz ne se faisait pas d’illusions dimanche compte tenu de la physionomie d’un parcours qui ne convenait pas à son profil de coureur. Belle perf d’Elodie Touffet qui est rentrée dans le Top 10 open.



C’est aussi le cas des jeunes en access car si Benoit Martial a dominé la catégorie au classement général final, Herehau Laurent (U17) et Manuarii Lau Fat (U19) ont terminé 2e et 3e au scratch final, Herehau remportant la course en ligne devant Manuarii. Prochain rendez-vous cycliste sur piste de Fautaua le vendredi 21 avril avec la 2e manche de l’omnium de Tahiti.



Résultats TOP 10 OPEN

1re étape (contre-la-montre 20,37 km)

1. Nuumoe Lintz (Pirae) 27’ 52’’

2. Taruia Krainer (Fei Pi) 27’ 53’’

3. Kahiri Endeler (Tam Pun) 28’ 00’’

4. Patrick Costeux (Arue) 28’ 16’’

5. Turaiarii Arai (Vénus) 28’ 43’’

6. Teva Poulain (Fei Pi) 29’ 11’’

7. Cédric Wane (Pirae) 29’ 21’’

8. Manarii Raufea (VCT) 29’ 23’’

9. William Chung (Pirae) 29’ 50’’

10. Manu Hutin (Fei Pi) 30’ 02’’



2è étape (Course en ligne 118 km)

1. Mehdi Gabrillargues (Pirae) 3 h 20’ 12’’

2. Cédric Wane (Pirae) à 54’’

3. Taruia Krainer (Fei Pi) à 1’ 56’’

4. Heiarii Manutahi (Pirae) à 5’ 57’’

5. Patrick Costeux (Arue) à 6’ 18’’

6. Turaiarii Arai (Vénus) à 7’ 31’’

7. Frédéric Martinet (Tam Pun) à 7’ 41’’

8. Teva Poulain (Fei Pi) à 8’ 56’’

9. Francky Maraetaata (Fei Pi) à 9’ 11’’

10. Toanui Gobrait (VCT) à 9’ 40’’



Classement général final

1. Taruia Krainer (Fei Pi) à 3 h 50’ 01’’

2. Cédric Wane (Pirae) à 27’’

3. Patrick Costeux (Arue) à 4’ 45’’

4. Turaiarii Arai (Vénus) à 6’ 26’’

5. Teva Poulain (Fei Pi) à 8’ 18’’

6. Nuumoe Lintz (Pirae) à 11’02’’

7. Toanui Gobrait (VCT) à 11’ 49’’

8. Maheanuu Izal (TOR) à 12’ 35’’

9. Manu Hutin (Fei Pi) à 15’ 06’’

10. Elodie Touffet (Fei Pi) à 15’ 12’’ (1re femme)



TOP 5 ACCESS/U17/U19/LOISIR

1re étape (Contre-la-montre 10,4 km)

1. Benoit Martial (TOR) 14’ 45’’

2. Pehauarii Reichart (Pirae) 14’ 54’’

3. Eric Chang Sang (Fei Pi) 15’ 03’’

4. Benoit Rivals (VCT) 15’ 09’’

5. Manuarii Lau Fat (Mar Tri) 15’ 11’’ (1er U19)



2e étape (course en ligne 72 km)

1. Herehau Laurent (Arue) 2 h 03’ 19’’ (1er U17)

2. Manuarii Lau Fat (Mar Tri) à 26’’ (1er U19)

3. Benoit Martial (TOR) à 29’’

4. Thomas Tepehu (VCT) à 38’’

5. Hitiarii Cassel (Pirae) à 40’’ (2è U17)



Classement général final

1. Benoit Martial (TOR) 2 h 18’ 34’’

2. Herehau Laurent (Arue) à 11’’ (1er U17)

3. Manuarii Lau Fat (Mar Tri) à 22’’ (1er U19)

4. Thomas Tepehu (VCT) à 38’’

5. Kean Helme (RTT) à 2’ 28’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 2 Avril 2023 à 17:18