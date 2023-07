Taruia Krainer champion de Polynésie du contre-la-montre

Tahiti, le 23 juillet 2023 - Cyclime - La commune de Hitia’a o te ra a accueilli samedi après-midi le Championnat de Polynésie de cyclisme du contre-la-montre individuel. Taruia Krainer a décroché le titre Élite en devançant Benjamin Zorgnotti de trois petites secondes au terme des 22 km de l’épreuve. Éric Chang Sang s’est imposé dans la catégorie Access.



Le cyclisme local a repris le cycle de ses compétitions dans le cadre du Championnat de Polynésie 2023 de la discipline après quelques semaines de trêve. Samedi c’était sous la forme d’un contre-la-montre individuel. Au menu des participants, 22,3 km (la distance était plus courte pour les U17 et U15) sur un parcours dessiné entre le collège de Hitia’a et la mairie de Faaone avec départ et arrivée à la marina Cowan du PK 39. Pas de difficultés particulières. Les bons rouleurs ont été dans leur élément pour réaliser des chronos compétitifs. 40 coureurs toutes catégories confondues ont pris part à l’épreuve à partir de 14h30 au rythme d’un départ toutes les deux minutes, la catégorie Élite bouclant le programme. En l’absence de Kahiri Endeler le tenant du titre qui a fait le déplacement en France pour participer à des épreuves régionales en vue de parfaire sa préparation pour le Tour de Tahiti Nui qui aura lieu à la mi-septembre, deux favoris se dégageaient avec Taruia Krainer 3e du championnat en 2022 et le triathlète Benjamin Zorgnotti, toujours performant en contre-la-montre.



Tous deux ont bien tenu leur rang et entretenu le suspense jusqu’au bout. C’est finalement Taruia Krainer qui décrochait le titre en 29’ 11’’ à près de 46 km/h de moyenne. Benjamin Zorgnottti lui concédait trois petites secondes et montait sur la 2e marche du podium open scratch. Nuumoe Lintz complétait le tiercé de tête de la catégorie en terminant à 1’ 06’’ du vainqueur. Quatrième à 1’ 36’’, Manarii Laurent s’imposait dans la catégorie Master. Élodie Touffet finissait au pied du Top 10 et remportait la catégorie féminine devant Poerava Van Bastolaire.

Championnat de Polynésie sur route dimanche



Éric Chang Sang sociétaire de Fei Pi a offert un doublé à son club après la victoire de son coéquipier Taruia Krainer en Open en s’imposant en catégorie Access. Il a bouclé son parcours en 33’ 05’’ soit 26 secondes de mieux que Toareva Parker, Benoit Rivals terminant 3e à 55’’. Les deux féminines de la catégorie, Joy Crawford et Mehiti Wane faisaient 18e et 19e mais avec un écart important en faveur de Joy. Les autres champions du jour sont Manuarii Lau Fat (U19), Herehau Laurent (U17) et Toanui Tanetoa, mais ce dernier ne pouvait prétendre au titre dans sa catégorie dans la mesure où il faut au moins deux partants pour décerner le titre.



Les coureurs ont rendez-vous mardi sur la piste de Fautaua pour participer à la course Raromata’i organisée par le Vélo Club de Bora Bora conjointement avec la Fédération tahitienne de cyclisme. Lancement des épreuves à partir de 17h30 avec la course scratch. Puis suivront le 500 mètres, le kilomètre et le 200 mètres. Retour sur la route dimanche prochain avec le Championnat de Polynésie de la discipline qui se disputera sur la côte est et sur un parcours exigeant avec la montée du collège de Hitia’a et le final en haut du Tahara’a. Une course pour costauds.



Patrice Bastian



Résultats Open scratch 1 Taruia Krainer (Fei Pi) 29’ 11’’ 2 Benjamin Zorgnotti (Fei Pi) à 3’’ 3 Nuumoe Lintz (Pirae) à 1’ 06’’ 4 Manarii Laurent (Arue) à 1’ 36’’ 5 Manarii Raufea (VCT) à 2’ 57’’ 6 Patrick Costeux (Arue) à 3’ 14’’ 7 William Chang (Pirae) à 4’ 04’’ 8 Keahi Raoulx (Arue) à 4’ 32’’ 9 Heimanu Boosie (Mar Tri) à 4’ 55’’ 10 Francky Maraetaata (Fei Pi) à 5’ 57’’ 1ère femme 11 Élodie Touffet (Fei Pi) à 5’ 57’’ 12 Carlqvist Manate (Pirae) à 6’ 07’’ 13 Poerava Van Bastolaire (Pirae) à 8’ 09’’ Access 1 Éric Chang Sang (Fei Pi) 33’ 05’’ 2 Toareva Parker (TOR) à 26’’ 3 Benoit Rivals (VCT) à 55’’ 4 Jean-Pierre Bernadat (TPC) à 1’ 36’’ 5 Serge Taruoura (Arue) à 2’ 03’’ 6 Lucas Fauchois (Fei Pi) à 2’ 26’’ 7 Serge Lou (Pirae) à 2’ 39’’ 8 Bruno Parazine (TPC) à 2’ 44’’ 9 Tenoha De Schoenburg (Mar Tri) à 3’ 05’’ 10 Joseph Pedebernade (TPC) à 3’ 25’’ … 1ère femme 18 Joy Crawford (Mar Tri) à 6’ 51’’ 19 Mehiti Wane (Pirae) à 9’ 06’’ U19 1 Manuarii Lau Fat (Mar Tri) 34’ 06’’ 2 Nainoa Tanetoa (TOR) à 2’ 46’’ U17 1 Herehau Laurent (Arue) 23’ 47’’ 2 Kohai Schmit (Fei Pi) à 28’’ 3 Hitiarii Cassel (Pirae) à 30’’ 4 Cassandra Chang Sang (Fei Pi) à 5’ 03’’ U15 1 Toanui Tanetoa (TOR) 16’ 23’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 23 Juillet 2023 à 16:17 | Lu 264 fois