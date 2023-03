Taravao s'offre le Heiva Taure'a

Tahiti, le 12 mars 2023 - Le collège de Taravao a remporté samedi à To'ata le premier prix de cette sixième édition du Heiva Taure'a. Le collège Maco Tevane et celui de Makemo remportent respectivement les deuxième et troisième prix. (Photos : TFTN)

1er prix catégorie Heiva Taure'a : Collège de Taravao

Collège de Taravao 2e prix catégorie Heiva Taure'a : Collège Maco Tevane

Collège Maco Tevane 3e prix catégorie Heiva Taure'a : Collège de Makemo

Collège de Makemo Meilleur ōrero : Samaël Avae, du collège Maco Tevane

Samaël Avae, du collège Maco Tevane 1er coup de coeur du jury pour son Raatira : Lee-Hana Hoiore, du collège de Afareaitu

Lee-Hana Hoiore, du collège de Afareaitu Meilleur orchestre "rohi pehe" : Collège de Taha'a

Collège de Taha'a 2e coup de coeur du jury pour leur message de tolérance et d'acceptation : CJA

CJA Meilleur danseur "Ori Tāne" : Kahiau Bellagny, du collège de Taravao

Kahiau Bellagny, du collège de Taravao Meilleure danseuse "Ori Vahine" : Tetaumoana Tapuea-Niuaiti, du collège de Bora Bora

Tetaumoana Tapuea-Niuaiti, du collège de Bora Bora Meilleur dossier pédagogique : Collège de Makemo

Collège de Makemo Meilleure interprétation artistique : Collège de Taravao









Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 12 Mars 2023 à 17:04 | Lu 99 fois