Taraho'i, siège de l’économie bleue

Les représentants de l'assemblée de la Polynésie française (APF) laisseront leur place dans l'hémicycle pendant deux jours à des parlementaires originaires de 16 pays du Pacifique. Ces derniers participeront mardi et mercredi prochains à la Conférence du groupe des Parlements des îles du Pacifique (GPIP), organisée par l'APF.Seront notamment présents : Ratu Nailatikau, président du parlement de la république de Fidji, Adrien Rurawhe, vice-président de la chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, ou encore Kalani English, sénateur et représentant du président du Sénat de Hawaii. Les débats porteront sur l’économie bleue et précisément sur deux axes : "La pêche, secteur clé de l’économie bleue et la résilience de l’océan Pacifique.""L'idée n'est pas de s'immiscer dans les politiques publics qui sont fixés et menés par les leaders de ces pays", explique Gaston Tong Sang, président de l'APF. "Il est cependant essentiel que les organes législatifs se mettent ensemble pour travailler, pourquoi pas, sur un texte commun concernant le réchauffement climatique. Une problématique d'autant plus importante pour nous les îles du Pacifique. (…) Concernant la pêche, les poissons ne tiennent pas compte des limites des ZEE... Donc si nous n'avons pas une bonne politique et une bonne réglementation, des pays pourraient ramasser plus de poissons dans leur filet et d'autre en avoir moins".