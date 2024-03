Tapuhute se retrouve seul à la 2e place du championnat de Moorea

Moorea, le 12 mars 2024 - À l’issue de la cinquième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tapuhute se retrouve seul à la deuxième place du classement après avoir battu Tiare Hinano (1-0). Tohea profite de sa victoire contre Temanava (12-2) pour se classer à la troisième place en doublant la formation de Pihaena. Dans le dernier match, Mira a dominé, non sans difficultés, Tiare Anani sur la plus petite des marges (1-0). Le leader Tiare Tahiti était exempt.



Pour le premier match de la cinquième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tiare Hinano recevait Tapuhute, samedi, sur le stade de Pihaena. Dès le coup d’envoi, la formation de Haapiti s’est montrée agressive avec une frappe dangereuse de Teraitua Mataitai qui a été détournée en corner par Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano. Les deux équipes se sont ensuite neutralisées dans le jeu. Une fois le quart d’heure passé, l’équipe de Pihaena a commencé à prendre le contrôle du jeu et a enchaîné les phases de jeu dans le camp adverse. Après avoir réceptionné un coup franc de Uramea Teihotaata, Guys Aroquiame s’est présenté seul face à Teraimoana Teraitua avant de perdre son duel (21e). La minute suivante, Boufeldja Laribi, en reprenant un nouveau coup franc de Uramea Teihotaata, a vu sa tête croisée effleurer le poteau gauche de Tapuhute.



Peu après la demi-heure de jeu, Taputurani Pihatarioe, après avoir combiné sur son flanc droit avec Boufeldja Laribi, a décoché une frappe puissante du pied droit qui a finalement frôlé le poteau droit de Teraimoana Teraitua. Les mauves de Pihaena ont continué à pousser. À la 37e minute, Moana Fanaurai a débordé la défense adverse avant d’offrir un caviar à Albert Mairai qui a complètement loupé sa reprise. Juste avant la pause, Boufeldja Laribi a repris de volée un long centre de Raihitu Wholer avant finalement de voir la balle frôler le poteau droit de Tapuhute. Les deux formations sont finalement rentrées aux vestiaires avec ce score de parité.



Simon Taruoura ouvre le score



Tiare Hinano a bien cru prendre l’avantage au début de la seconde période lorsque Rahiti Hunter a récupéré un ballon mal repoussé par Teraimoana Teraitua avant de frapper dans le but adverse. Le but a toutefois été refusé pour une faute sur l’un des défenseurs de Tapuhute. Dominée dans le jeu, la valeureuse défense de Haapiti a dû se battre à plusieurs reprises pour empêcher les attaquants adverses de marquer. L’entrée en jeu de Haifa Mau sur le flanc gauche de Tapuhute a ensuite permis à son équipe de lancer enfin des offensives dans le camp des mauves. Peu après l’heure de jeu, Stéphane Tetuaiteroi a justement combiné avec Haifa Mau avant de décocher un centre précis pour Simon Taruoura. Libre de tout marquage, le milieu de terrain de Tapuhute a calmement trompé Rautea Vongues et donné l’avantage à son équipe (1-0). Les blancs de Haapiti ont même pu doubler la mise deux minutes plus tard lorsque Haifa Mau, bien servi par Simon Taruoura, s’est présenté face au but adverse, mais a trop croisé sa frappe. Les joueurs de Pihaena ont ensuite poussé pour égaliser. Ariinui Metua a repris de la tête un coup franc de Toahiti Germain, mais a raté de peu le cadre adverse (78e). Dans les arrêts de jeu, Guys Aroquiame a offert une balle d’égalisation à Toahiti Germain, mais ce dernier a frappé dans les arbres. Tapuhute a finalement tenu sa victoire jusqu’au coup de sifflet final. Ce qui lui permet de prendre seul la deuxième place en devançant son adversaire du jour.



Dans le deuxième match du week-end, Tiare Anani était opposé à Mira dimanche sur le stade de Maharepa. Favori sur le papier, Mira a eu du mal à faire bouger la jeune formation de Paopao très accrocheuse. En l’absence de solution collective, les joueurs de Papetoai ont dû compter sur des actions individuelles pour se créer leurs deux seules opportunités de la première période. Teraiareva Teraiharoa a tenté une frappe lointaine qui est passée tout près du poteau droit de Tiare Anani (15e). Peu après la demi-heure de jeu, Amadeo Miria, après avoir dribblé les défenseurs centraux adverses, s’est présenté seul face à Lewis Tauhiro, le gardien de Tiare Anani, avant de perdre son duel. L’entrée en jeu de Brandon Tchen en deuxième période a enfin permis à la formation de Papetoai de déstabiliser la défense de Paopao. C’est d’ailleurs ce dernier qui a servi Francis Tchen à l’heure de jeu devant le but adverse avant que le vétéran ouvre le score pour Mira (1-0). Utia Tahiri a égalisé pour Tiare Anani en toute fin de match, mais s’est vu refuser son but pour une position de hors-jeu. Mira a finalement tenu sa victoire jusqu’au bout et se replace à la quatrième place du classement. Dans le dernier match de cette cinquième journée, Tohiea a écrasé Temanava sur le score de 12 buts à 2.