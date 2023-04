Tapuhute et Tohie'a sur la route de Vénus et Pirae en Coupe de Polynésie

Tahiti, le 20 avril 2023 - Le tirage aux sorts des quarts de finale de la Coupe de Polynésie a été effectué mercredi. Le triple tenant du titre, Vénus, sera opposé à Tapuhute. Pirae a également hérité d'une formation de Moorea avec Tohie'a. Tefana pour sa part a rendez-vous avec Central et la dernière affiche de ces quarts de finale opposera Tamarii Punaruu à Manu Ura.



On connait désormais les affiches des quarts de finale de la Coupe de Polynésie. La fédération tahitienne de football a procédé au tirage aux sorts, mercredi. Et l'on retiendra notamment que deux équipes de Moorea se dresseront face à deux favoris à la victoire finale. Le triple tenant du titre, Vénus, devra se défaire de Tapuhute. Et Pirae de son côté a hérité de Tohie'a.



Les deux autres quarts de finale opposeront Tefana à Central, pour le seul choc 100% Ligue 1 de ces quarts de finale. Et la dernière affiche verra Tamarii Punaruu affronter Manu Ura, dernière formation de Ligue 2 en course. À noter que la FTF n'a pas encore communiqué les dates et les lieux des quarts de finale de la Coupe de Polynésie.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 20 Avril 2023 à 16:16 | Lu 112 fois