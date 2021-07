Tapuhute et Mira à jamais les premiers à Moorea

Tahiti, le 5 juillet 2021 - La remise des trophées pour la saison féminine de football de Moorea a eu lieu samedi dernier au stade de Afareaitu. Tapuhute s’est octroyé le titre de champion devant respectivement Mira et Temanava. L’équipe de Mira s’est toutefois consolée en décrochant la Coupe de Moorea. Après cette première saison de l‘histoire du football féminin de Moorea réussie, les footballeuses de l’île sœur se donnent déjà rendez-vous pour celle de 2021-2022.



La saison féminine de football 2020-2021 s’est terminée samedi, avec la dernière journée de la Coupe de Moorea. Pour rappel, le championnat avait débuté à la fin du mois d’octobre dernier pour se terminer au moins de mars avec le sacre de l’équipe de Tapuhute. Les joueuses de Haapiti avaient alors devancé Mira (de Papetoai) à la différence de but, qui a pris la deuxième place, et Temanava (de Maatea), qui a complété le podium.



Tapuhute et Mira au-dessus du lot



La Coupe de Moorea a quant à elle été organisée sous la forme d’un championnat aller-retour à partir du mois d’avril jusqu’au week-end dernier. Les footballeuses de Mira ont pris leur revanche sur celles de Taphutue en les devançant de 4 points et en s’offrant même le luxe de les battre durant leurs confrontations directes, sur le score de 4 à 2 en phase aller et sur le score de 3 à 1 en phase retour. L’équipe de Tiare Hinano a créé la surprise en s’octroyant la troisième place pour cette Coupe de Moorea.



La logique a été respectée pour ce premier championnat de football féminin de l’île sœur puisque les deux cadors, Mira et Tapuhute, comptaient dans leurs rangs de nombreuses joueuses confirmées de futsal. Et la différence technique et physique était évidente avec les autres équipes.



Pour Tohiea et Tiare Hinano, c’était plutôt une saison d’apprentissage avec des joueuses qui débutent dans le football. "Nos filles n’ont jamais joué au football. Elles ont joué ni dans la rue, ni dans des tournois inter-quartiers. Mais elles ont cette volonté d’apprendre et sont même plus disciplinées que les garçons. Elles progressent", insiste Maui Roberts le coach de Tiare Hinano.



Même constat pour Arsene Matohi, l’entraîneur de Tohiea, qui comptent sur la soif d’apprendre de ses joueuses pour viser plus haut la saison prochaine. "Nos filles ne sont que des débutantes, mais elles progressent petit à petit. Elles sont sérieuses et sont toujours à l’heure. Il y a aussi une bonne ambiance entre elles. Il nous a manqué de l’expérience et un peu de communication sur le terrain. Notre objectif pour l’année prochaine est d’arriver au moins dans les trois premiers", confie-t-il.



Pour Temanava, la saison a été honorable avec plusieurs filles formés dans le club jusqu’à l’âge de 15 ans, mais qui, selon leur coach, étaient difficiles de convaincre de revenir s’entraîner en raison de la crise sanitaire. Les footballeuses de l’île sœur vont profiter de cette pause pour recharger les batteries avant d’entamer prochainement la saison 2021-2022.