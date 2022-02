Tapuhute conforte son fauteuil de leader

Tahiti, le 31 janvier 2022 - A l’issue de la 10e journée, Tapuhute, qui compte un match en plus, conforte sa place de leader en dominant Tiare Tahiti (10-2). Tiare Hinano profite de sa victoire contre Mira (3-0) et du match nul de Tohiea face à Tiare Anani (0-0) pour accrocher la deuxième place au classement. Après sa défaite, Mira stagne pour sa part à la quatrième place.



Leader du championnat de Moorea depuis son succès face à Temanava (2-1), mercredi dernier, Tapuhute a conforté, ce week-end, son avance au classement à l'issue de la 10e journée. Les joueurs de Haapiti n'ont pas fait de détails face à Tiare Tahiti battu sur le score sans appel de 10-2. Tapuhute avait déjà tué le suspens au cours de la première période grâce à Junior Tiaoao (6e, 30e) et Manutahi Maitaiao (10e, 21e).



Dans le deuxième acte, Tiaoao a marqué trois autres buts (46e, 68e, 87e), réalisant ainsi un quintuplé. Manutahi Mataiao (70e), James Dexter (63e) et Tauirarii Stergios (77e) ont également participé au festival. Tiare Tahiti a pour sa part sauvé l’honneur par Stéphane Adloff (53e) et Tehani Porlier (75e).

Tiare Hinano et Tohiea au coude à coude Dans les autres rencontres du week-end à Moorea, Tiare Hinano était opposé à Mira. Si le début de match a été à l'avantage des bleus de Papetoai, ce sont les joueurs de Pihaena qui ont ouvert le score. Uramea Teihotaata, a profité d’une belle combinaison avec Tuteraimana Teihotua sur un coup franc pour battre Louis Vayrac, le portier de Mira (1-0).



Par la suite, Mira s’est constamment heurté au bloc défensif des mauves alors que ces derniers ont profité des espaces laissés vacants par leur adversaire pour lancer des contres attaques. Une tactique payante avec un but de Moana Fanaurai à la demi-heure (2-0). Incapable de transpercer le bloc compact de son adversaire, Mira a tenté des frappes lointaines mais sans réussite.



Après la pause Mira a continué à pousser et à monopoliser le ballon. Mais comme en première période, les bleus n’ont pas trouvé de solutions face au bloc défensif adverse. Ce sont au contraire les attaquants de Tiare Hinano qui se sont encore montrés les plus dangereux en contre-attaque. Albert Mairau a cependant manqué de réussite devant le but. Et c’est finalement Maui Roberts qui a assommé les bleus en inscrivant un troisième but avec une frappe précise dans les derniers instants du match (3-0). Cette victoire de Tiare Hinano, couplé au match nul et vierge de Tohiea face Tiare Anani (0-0), permet au club de Pihaena de revenir à la deuxième place du classement à égalité de points avec Tohiea.



A noter par ailleurs le forfait général de Tearaa qui, officiellement, ne figure plus parmi les clubs en lice du championnat de football de Moorea de cette saison.



