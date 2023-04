Taote Nané de nouveau sélectionnée au festival du film de l'OMS

Tahiti, le 20 avril 2023 - Nanethida Nouanesengsy, médecin généraliste à Tahiti, est sélectionnée pour la deuxième année consécutive au festival du film “Santé pour tous” de l’Organisation mondiale de la santé. Elle présente cette année son court-métrage Rose sur les violences intrafamiliales.



Nanethida Nouanesengsy, connue comme Taote Nané, médecin généraliste à Tahiti, a été sélectionnée pour la deuxième année consécutive au festival du film “Santé pour tous” de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), comme l'indiquent nos confrères de TNTV. Elle concourt cette année dans la catégorie “Santé et droits sexuels et reproductifs” avec son film Rose, un court-métrage sur les violences intrafamiliales. Son film fait partie des 93 sélectionnés parmi les 780 reçus par l'OMS et venus du monde entier.



L'année dernière, Tahiti Infos avait rencontré Taote Nané après sa première sélection. Cette passionnée de vidéo avait confié vouloir utiliser ce support “innovant et pertinent” pour que “les gens réfléchissent sur leur propre situation de santé et qu’ils consultent au besoin plus précocement leur médecin”. Avec Rose, elle s'attaque cette année à un problème très présent en Polynésie. Un film avec un message positif qui montre qu'il est possible de s'en sortir.



Les 93 films en compétition sont à découvrir sur la chaîne YouTube “World Health Organization (WHO)”. Le public est invité à voter jusqu'au 5 juin pour son film préféré. Chaque catégorie se verra attribuer un grand prix et des prix spéciaux.