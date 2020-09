Tamatoa Alfonsi se rêve en baron de la cocaïne

Tahiti, le 29 septembre 2020 - Tel que l’a relaté le président du tribunal correctionnel lundi, lors du premier jour de procès de l'affaire Sarah Nui, Tamatoa Alfonsi aime écrire pour consigner ses pensées ou exposer ses projets de grandeur.



Le multirécidiviste tenait un "journal" dans lequel il notait ses ambitions en expliquant notamment qu’il avait "toujours" su qu’il serait le "boss", le "parrain à Tahiti". Plus inquiétant encore, des courriers avaient été retrouvés dans sa cellule métropolitaine dans lesquels il assurait notamment que "la cocaïne, c’est l’avenir". Tamatoa Alfonsi envisageait en effet de se lancer dans le trafic de cocaïne à sa sortie de prison. Il prévoyait donc un trafic portant sur des "tonnes" et avait déjà dressé une liste comportant des informations sur le prix de la cocaïne et les bénéfices à en tirer.