Tamatea Teai, un Marines tahitien, tué lors d'une mission en Afghanistan

Francis Teai, père de Tamatea Teai

"Il est sorti 3ème de sa promotion"



Comment est-ce-que Tamatea s'est retrouvé dans le corps des Marines ?

On est Tahitien et on a un lien particulier avec la mer. Je lui ai donc dit d'abord de faire son service dans la marine française. Mais au bout de son contrat ils ont refusé de le reprendre. Après il a rencontré celle qui allait devenir sa femme et qui avait la nationalité américaine. Ils sont allés passer tous les deux des vacances aux Etats-Unis. Et tous les jours ils passaient devant un centre de recrutement des Marines. Il a décidé alors d'intégrer ce corps. Il a beaucoup souffert lors des entrainements. Mais il a tenu et a beaucoup travaillé, et il est finalement sorti 3ème de sa promotion. Il a ensuite passé 22 ans au sein des Marines. Une carrière dont je suis très fier parce que j'ai toujours vu les Etats-Unis comme un grand pays.



Est-ce-que son corps sera rapatrié à Tahiti ?

Il a vécu plus de 20 ans aux Etats-Unis. Evidemment j'aimerai le rapatrier mais la décision revient à sa femme, et on respectera ce qu'elle décidera. Mais je sais aussi qu'il voulait s'installer à Bora Bora une fois qu'il aurait pris sa retraite de l'armée.