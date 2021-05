Tamahei Temu s'adjuge la Taapuna Junior

Mais pour cette 17ème édition le titre s'est joué entre Tamahei Temu, 16 ans et originaire de Huahine, et Manakei Kahiha, 18 ans. Et en finale les deux espoirs se sont livrés une très belle bataille sur un spot de Taapuna qui avait réservé quelques-unes de ses meilleures séries de vagues.



Kahiha a pris le meilleur départ dans la finale en scorant un 4.67 sa première vague avant d'obtenir une deuxième note de 3 pour un petit total de 8.67. Tamahei Temu de son côté a attendu la bombe. Une bombe qu'il a trouvé en s'engageant sur sa troisième vague où le natif de Huahine a fait parler toute sa science du tube pour décrocher une superbe note de 8.17. Ne manquait plus qu'un petit back-up pour prendre la tête de la série. Et c'est un score de 4 points que Temu a décroché après avoir enchainé de belles manœuvres sur une petite gauche, pour une note globale de 12.17.



Manakei Kahiha n'était pas encore hors course pour la victoire finale, mais le surfeur de Vairao devait décrocher une note de 7.07 pour espérer repasser devant son adversaire. Il a scoré un 5.17 sur un petit tube puis 5.07. Bien insuffisant donc pour ravir la victoire à Tamahei Temu qui s'est offert sa première Taapuna Junior. "Je suis super content d'avoir remporté cette compétition", a indiqué la vainqueur à l'issue de la compétition. "On a eu de superbes conditions tout au long du week-end. Le premier jour on a eu des vagues à manœuvres et dimanche pour la finale la houle est montée et on a eu de beaux tubes à prendre et j'ai eu la chance d'en attraper un en finale."



Grâce à sa victoire Tamahei Temu a obtenu une invitation pour participer au Taapuna Master dont la waiting period s'étale du 13 au 30 mai. La compétition sera évidemment lancée dès que les conditions météo seront optimales.