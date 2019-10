Takanini met ses titres en ligne

PAPEETE, le 15 octobre 2019 - Le groupe de musique marquisien Takanini a lancé son site internet il y a dix jours. Il y a déposé ses albums qui peuvent être écoutés en toute liberté. Il présente aussi ses musiciens, ses choristes et diffuse ses messages de sauvegarde de l'environnement et de respect de sa terre.



" Le groupe y a mis tous ses titres, enfin la plupart, on a gardé ceux qui avaient le meilleur son ", indique Véronique qui gère la communication de Takanini.



Depuis dix jours, le groupe de musique marquisien a édité un site internet. " Aujourd'hui on est dans l'immatériel, on a essayé de passer par des grands sites de musique en ligne, mais on n'avait aucun retour. Autant s'en charger nous-même. "



Pour Poiti le chanteur, les musiciens et les choristes, le site permet de faire connaître ses chansons et ses paroles. Il est aussi un moyen de transmettre les messages qui lui sont chers. Car Takanini s'exprime pour protéger sa culture et sa terre.



Un onglet permet d'ailleurs d'en savoir plus sur l'histoire récente de l'archipel. Cette présentation commence en 1595 avec le 1er contact avec l'Europe : " Alvaro de Mendana, portugais au service du roi d'Espagne pour qui il cherche de l'or et des épices est étonné et témoigne: "Les indigènes ne sont pas des sauvages, ni des primitifs ".



" Mais il prend possession du groupe sud des îles au nom du roi d'Espagne et la première messe catholique est dite à Vaitahu (Tahuata) rebaptisée "Madre de Dios" ". Elle se termine en 1987 avec la première édition du festival des arts à Ua Pou.



Des photographies sont également disponibles en ligne. Elles montrent le groupe en concert ou à Nuku Hiva et des scènes de vie et paysages de la terre des hommes.



Takanini annonce par ailleurs une tournée en 2020 avec un événement possible à Tahiti et Moorea. " On pourrait refaire un concert au marae Arahurahu comme on avait fait en 2016. " De nombreux titres ont été composés, ils sont en attente d'enregistrement.



"Il y a beaucoup d'envie, mais tout dépendra des fonds disponibles. Le groupe, pour rester cohérent et protéger sa liberté, refuse certains sponsorings.