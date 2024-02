Taivini Teai rencontre Lionel Beffre

Tahiti, le 28 février 2024 – Le ministre de l'Agriculture, Taivini Teai à Paris depuis le 22 février dernier se fait toujours attendre au salon de l'Agriculture. Mais il a pu échanger, le lendemain de son arrivée, avec l'ancien haut-commissaire de Polynésie, Lionel Beffre, qui est le directeur de cabinet de la nouvelle ministre chargée des Outre-mer, Marie Guevenoux.



Au menu des discussions, le soutien de l'Etat au développement de l'agriculture polynésienne et le transfert de connaissances et d'expertises de la DGOM (Direction générale aux Outre-mer) et de l'ODEADOM (office de développement agricole des départements d'Outre-mer) dans la mise en œuvre des programmes agricoles impulsés par le gouvernement. Taivini Teai a également évoqué son projet de proposer un "dispositif assurantiel pour les exploitants dans le cadre d'intempéries ou évènements sanitaires majeurs". Enfin, le ministre polynésien entend mettre en place un "Agropole" pour "valoriser nos ressources naturelles" et "renforcer l'accompagnement des agriculteurs".