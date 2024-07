Taiarapu-Ouest a reçu son flambeau

Tahiti, le 11 juillet 2024 – Suite à la remise manquée du 13 juin, à To’ata, lors du Relais de la flamme, la ministre des Sports, Nahema Temarii, a réchauffé les cœurs et éteint la polémique en offrant son flambeau aux élus de Teahupo’o.



Le 13 juin dernier, le passage de la flamme olympique à Tahiti a été marqué par une ferveur populaire partagée entre les relayeurs et le grand public. L’apothéose de l’étape polynésienne, avec l’allumage du chaudron à To’ata, en soirée, a aussi été marquée par l’absence sur scène du maire de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin, et de la maire déléguée de Teahupo’o, Roniu Tupana-Poareu. Pourtant bien présents, ils n'avaient pas été invités à recevoir une torche, au même titre que le haut-commissaire pour l’État, et le président et la ministre des Sports pour le Pays, en tant que collectivités hôtes. “Je ne vais pas vous cacher qu’il y avait vraiment eu cette déception ce soir-là, non pas pour la commune de Teahupo’o, mais pour la commune de Taiarapu-Ouest : Toahotu, Vairao et Teahupo’o”, a confirmé ce jeudi la tāvana, en marge de l’inauguration de la statue de Vēhiātua-i-te-māta'i.



Un oubli réparé

À l’occasion de ce rassemblement, la remise officielle de la torche aux élus de Teahupo’o a été effectuée par Nahema Temarii, en présence de deux relayeurs locaux, Annick Paofai et Alexis Taupua. “J’ai eu un pincement au cœur. (...) J'ai estimé qu’on avait oublié la commune de Teahupo’o”, a admis la ministre, venue réchauffer les cœurs avec son propre flambeau. “C’est la raison pour laquelle cette réplique qui m’a été offerte, elle vous appartient, parce que, encore une fois, c’est un travail en équipe”, a-t-elle conclu au sujet des préparatifs entourant l'accueil des épreuves de surf des Jeux olympiques. La polémique est donc désormais éteinte.



Un nom pour la tour et le retour des sanitaires Inaugurée à la hâte le matin des Trials de la Shiseido Tahiti Pro, le 18 mai dernier, la nouvelle tour des juges a reçu son nom de baptême, démarche suggérée par le président de la fédération tahitienne de surf, Max Wasna, qui a une nouvelle fois salué “un vrai outil de travail” et “un bel ouvrage”. Le nom choisi est Te Paepae o te are nui no Teahupo’o, ou La Tour de la vague mythique de Teahupo’o. “Elle a tellement fait parler d’elle qu’il fallait lui donner un nom tahitien en lien avec la vague. C’est une façon de lui donner de l’importance”, nous a expliqué la maire déléguée de Teahupo’o.



Dans un registre plus pratique, mais non moins essentiel, les nouveaux sanitaires publics ont également été inaugurés. Condamné pour assainissement non conforme, puis transformé en kiosque-info, le fare positionné à l’entrée du PK 0 fait à nouveau office de toilettes, à la demande pressante de la municipalité. Les travaux ont été confiés à la communauté de communes Terehēamanu. Ils ont été réalisés en seulement deux mois pour répondre aux besoins des usagers, de la population comme des visiteurs, en commençant par ceux des JO.

