Taiarapu-Est se prépare à nommer ses rues

Tahiti, le 29 août 2024 – Dans le cadre du projet d’adressage à Faaone, Afaahiti-Taravao, Pueu et Tautira, les administrés sont invités à s’exprimer sur l’appellation de leur servitude de résidence. Une carte interactive est accessible en ligne, mais la démarche peut aussi être effectuée en mairie, jusqu’au 8 septembre.





Pour se repérer, un cocotier, un ralentisseur ou la toiture d’une maison, ça a son charme, mais c’est loin d’être pratique au quotidien. À Tahiti, urbanisation oblige, de plus en plus de communes ont recours à l’adressage, qui facilite la distribution du courrier, y compris des redevances, mais aussi l’intervention des services de secours. Et c’est en bonne voie à Taiarapu-Est.



Le projet a refait surface entre 2019 et 2020. Le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) a été sollicité par la municipalité pour la réalisation d’études préalables sur le terrain. Il s’agissait d’actualiser les données dans les quatre communes associées de Faaone, Afaahiti-Taravao, Pueu et Tautira, qui s’étendent sur plus d’une trentaine de kilomètres, rien que pour la route de ceinture.



Une carte interactive

“Environ 600 voiries ont été répertoriées”, annonce le directeur général des services, Teiva Archer. Reste à les nommer. Pour ce vaste chantier, le bureau d’études missionné s’est basé sur l’existant (Te Fenua), les usages, les terres, les propriétaires ou encore les résidents ayant marqué l’histoire de la commune. Les élus ont été consultés, et c’est désormais au tour de la population de donner son avis, du 26 août au 8 septembre. Grâce à



Pour la commune, la prochaine étape consistera à décrocher un nouveau financement pour obtenir le matériel nécessaire (plaques, numéros, supports et autres systèmes de fixation), en sachant que tout devra être quantifié en amont. Sous réserve de l’obtention de cette subvention, la mise en œuvre de l’adressage pourrait intervenir au second semestre 2025. À ce stade, le montant de l’opération n’est pas encore chiffré.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 29 Août 2024 à 16:29 | Lu 586 fois