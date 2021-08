Tahuareva : plus mystique qu'archéologique

Tahiti, le 22 août – Après l’annonce de la découverte de vestiges sur la montagne Tahuareva à Tautira en début de semaine, deux archéologues ont été mandatés par la Direction de la culture et du patrimoine pour expertiser les éléments recensés. Leur constat : les vestiges ne sont pas l’œuvre des tupuna. Pour les riverains défendant la montagne menacée de dynamitage depuis début mai, c’est une annonce qui renforce le caractère sacré de Tahuareva.



Lundi dernier, l’association Te Hono Autahi no Ataaroa i Tautira et le collectif Te Hono Tia’au ont indiqué qu’ils avaient fait la découverte d’un “site patrimonial et culturel” sur Tahuareva, cette montagne de Tautira qui fait tant parler d’elle depuis le 4 mai en raison de l’annonce du dynamitage d’une partie de sa falaise. En réaction à cette annonce, la Direction de la culture et du patrimoine a mandaté deux archéologues pour examiner les “vestiges” recensés par les riverains. Leurs observations leur ont permis d’affirmer vendredi qu’il ne s’agissait pas d’un site archéologique à l’initiative de l’Homme. Pour les militants de Tautira, ce constat vient pourtant entériner leur combat pour Tahuareva, et renforcer le caractère sacré de la montagne affiliée à une illustre légende polynésienne, le guerrier Hono’ura.



“Une formation naturelle”



Mark Eddowes est un archéologue originaire de Nouvelle-Zélande reconnu dans le domaine de l’anthropologie polynésienne. Anatauarii Leal-Tamarii est lui aussi archéologue, mais pour la Direction de la culture et du patrimoine. Tous deux ont escaladé la montagne de Tahuareva vendredi matin et tous deux ont dressé le même constat : les pétroglyphes et les formes relevées par les militants ne sont pas l’œuvre de la main de l’Homme.



“Là-haut, il n’y a pas de pétroglyphes à proprement parler. Ça n’a pas été taillé dans le rocher. Il n’y a pas d’aménagements faits pas les tupuna. C’est une formation naturelle”, a expliqué Mark Eddowes lors de sa descente de Tahuareva. Des propos rejoints par ceux d’Anatauarii Leal-Tamarii : “On est monté pour observer tout ce que le collectif voulait que l’on voit. À la fois l’oiseau, le cachalot, la tortue, le poisson, le tiki… On a observé tous ces éléments et on a conclu mutuellement qu’il n’y avait pas d’intérêt archéologique au sens propre du terme, à savoir qu’il n’y a pas de traces d’outils ; de travail de l’Homme sur la pierre. Ça ne nous permet pas de supposer un ancrage mythique des éléments en question”. Ce n’est donc pas un site archéologique. Mais Mark Eddowes précise que “l’importance culturelle locale, c’est ce sens des signes dans l’environnement et la nature”.