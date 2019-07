Tahitian Local Food, premier prix de la StartupCup

PAPEETE, le 26 juillet 2019 - La finale de la StartupCup Polynésie, compétition d’entrepreneuriat innovant organisé par le Prism de la CCISM, a eu lieu hier soir dans les jardins de l’assemblée. Le grand gagnant est Tahitian Local Food, qui propose le concept de cours de cuisine polynésienne authentique et responsable.







L'incubateur Prism de la CCISM organisait hier soir, dans les jardins de l’assemblée, la finale de la StartupCup Polynésie, une compétition de l’entrepreneuriat innovant. Le jury, composé de cinq représentants des sociétés partenaires de l’événement, devait choisir trois lauréats parmi huit projets innovants présentés lors de cette soirée. Le grand vainqueur est le projet de Tahitian Local Food, qui souhaite proposer des “ cours de cuisine pour les touristes souhaitant vivre une expérience authentique et en total immersion avec la culture polynésienne “. Ce projet a été pensé par Vaihinia Maruhi et son mari Huui Teiva, depuis la cuisine de leur maison d’hôtes, Simple et Authentique, à Moorea. Vaihinia Maruhi propose déjà des cours de cuisine aux touristes qui louent des chambres dans son établissement. Leur concept vient de là. “ On avait beaucoup de retour des touristes sur les produits utilisés pendant ces cours : ils souhaitaient connaître la provenance des produits, les goûter, connaître la culture polynésienne, en savoir plus ”, raconte Vaihinia Maruhi.



TAMA’A BOX ET TRY TAHITI BOUILLONNENT D’IDEES



Les deux autres lauréats sont Tama’a Box et Try Tahiti, arrivés successivement deuxième et troisième. Tama’a Box, le projet porté par le trio Clémence David, Anais Pucci et Tanguy Blavin, propose la “ mise en place d’un système de plats à emporter en verre consigné, pour les acteurs de la restauration ”. Try Tahiti, le projet porté par Tamara Emeriau, sa sœur Sonia Galibert et Mathieu Pacheteau, propose quant à lui un “ marketplace avec des produits polynésiens locaux et éco-friendly, dont 10 % des revenus seront reversés à des associations locales de protection de l’environnement tels que Oceania ”. Si nos deux lauréats repartent respectivement avec des enveloppes de 200 000 et 100 000 Fcfp, le grand gagnant remporte 500 000 Fcfp et un an d’incubation chez Prism. Il n’est cependant pas nécessaire de gagner ce concours pour être incubé. D’autres projets, y compris ceux des lauréats, pourront répondre au prochain appel à projets de Prism à la mi-août.