"Tahitian Hut", le meilleur des pionniers de la musique

PAPEETE, le 19 septembre 2019 - Depuis deux années, Felix Vilchez et ses pionniers fait la lumière sur les musiques des oubliés. Les concerts connaissent un grand succès. Pour fêter l’initiative, un concert baptisé Tahitian Hut est organisé samedi. Il proposera les meilleurs moments.



" La semaine du 21 au 28 septembre marque les deux ans de la mise en scène des deux concerts : Pionniers oubliés et Vahine Himene Tahiti ", explique Félix Vilchez. Ce sont des concerts documentaires avec musique et chant sur scène, images et témoignages projetés en fond de scène.



À cette occasion, il propose Tahitian Hut, une sélection des meilleurs moments de ces concerts au succès confirmé.



" Nous évoquerons ainsi : Augie Goupil, Tautu Archer, Yves Roche, Henriette Winkler, Eddie Lund, Marie Mariterangi, Bimbo, Emma Terangi, Mila, Loma, Charlie Mauu, Esther, tous des grands personnages de la chanson polynésienne ."



Les ukulele, guitares, kamaka, basse et percussions seront de la partie.