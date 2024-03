Tahiti reçoit les opérateurs pétroliers des Samoa américaines

Tahiti, le 1er mars 2024 – Une délégation des Samoa est actuellement en Polynésie. Après Hawaii l'an dernier, c'est Tahiti qui a été choisie cette année pour la réunion annuelle des opérateurs pétroliers des Samoa américaines. Ils en ont profité pour visiter le dépôt de Pacific Energy dans le port de Papeete.



Chaque année, les opérateurs pétroliers des Samoa américaines choisissent une destination “en terrain neutre” mais toujours dans le Pacifique ou aux États-Unis pour tenir leur réunion. Après Hawaii l'an dernier et San Diego l'année d'avant, c'est à Tahiti que ce rendez-vous s'est déroulé cette fois, avec une délégation de six personnes dont trois membres du gouvernement des Samoa américaines.



Pacific Energy est l'un des deux fournisseurs des Samoa américaines et ils ont donc profité de leur présence en Polynésie pour visiter le dépôt de stockage de la société d'Albert Moux qui les a également reçus dans ses locaux de Faa'a. “On gère un dépôt des Samoa américaines pour le compte du gouvernement, mais on est aussi distributeur”, explique Xavier Baronnet, CIO de Pacific Energy South West Pacific aux Fidji qui précise que “chaque année, les deux fournisseurs se retrouvent avec les autorités des Samoa américaines pour discuter de l'approvisionnement du pétrole, des opérations du dépôt, du futur. Des décisions sont prises sur les investissements et sur les grandes tendances du marché car il y a beaucoup d'activité de bunkering” (ravitaillement, NDLR).



La prochaine réunion devrait se tenir en Australie.