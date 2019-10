Tahiti latin dance festival, une 2e édition attendue

PAPEETE, le 18 octobre 2019 - L’association Couleurs Caraïbes Tahiti organise une deuxième édition du Tahiti latin dance festival. La première édition qui a eu lieu il y a un peu moins d’un an a rassemblé plusieurs centaines de personnes autour d’invités internationaux.



" La première édition du Tahiti latin dance festival a suscité un grand intérêt, on a reçu beaucoup d’encouragements ", se rappelle Sandrine Gognin, membre de l’association Couleurs Caraïbes tahiti. " En journée on avait environ 300 festivaliers, en soirée, près de 500. "



Pour répondre à la demande, mais aussi pour continuer à fédérer les amateurs de danses latines, afro et caribéennes, l’association propose une deuxième édition.



Cet événement proposera trois jours de cours et, en soirée, des spectacles et compétitions. Il mettra à l’honneur trois types de danse : la bachata, la salsa et le kizomba. Des internationaux participent à cet événement, ils sont Français, Australiens, Américains.



Au-delà de l’aspect découverte, pour les danseurs polynésiens, ce festival est un bon moyen de pratiquer, de s’améliorer, de se perfectionner. " Cela tire le niveau vers le haut, plus tu danses et plus tu t’améliores ", indique Sandrine Gognin.



Créée en 2010 par des passionnés de danse à 2, l’association Couleurs Caraïbes Tahiti compte 5 membres actifs et de nombreux bénévoles. Elle est présidée par Hinanui Teheihura.



En dehors du festival, devenu événement phare, l’association propose des stages, des cours particuliers, des soirées dansantes et permet à ses membres de se rendre dans des festivals internationaux comme le fameux Tempo Latino de France ou le Sydney international bachata festival en Australie.



" Cette année, grâce à notre réseau grandissant, l’association est invitée à représenter Tahiti lors d’un tout nouveau festival à Brisbane en Australie nommé Level up ", annoncent les membres qui ajoutent que le Tahiti latin dance festival commence a déjà dépassé les frontières. " Nous avons été approchés par le Népal, la Malaisie, le Japon, La France et bien d’autres. "