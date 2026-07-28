

Tahiti et ses îles en bateau et à vélo

Tahiti, le 16 août 2026 - Ce dimanche matin, le Star Breeze a fait escale à Vairao, dernière étape d’une croisière cycliste commencée aux îles Sous-le-Vent. À quai, 260 visiteurs internationaux ont enfourché leurs vélos pour rejoindre Papeete par la côte est. “C’est paradisiaque !”, nous a confié un couple de Canadiens, conquis par ce tourisme sportif.





Dimanche matin sportif, à Vairao. Les 260 croisiéristes du Star Breeze ont débarqué avec casques et vélos pour la dernière étape d’un périple initié lundi 10 août à Raiatea, en passant par Taha’a, Bora Bora et Huahine, pour revenir à Tahiti par la Presqu’île. Âgés de 20 à 80 ans, ces touristes sont majoritairement des séniors originaires des États-Unis, de Hawai’i, du Canada et de la Nouvelle-Zélande.



Organisée par Santana Adventures avec le soutien de Tahiti Tourisme et du Vélo Club de Tahiti (VCT) dans la continuité de la Ronde tahitienne, cette croisière cycliste en est à sa septième édition depuis 2018 et le succès ne se dément pas. “C’est une croisière qu’on organise tous les deux ans. Elle est quasi pleine : c’est une destination que les gens affectionnent”, explique Benoît Rivals, président du VCT. “Ce n’est pas une course, ils vont à leur rythme et ils s’arrêtent comme ils veulent. On a un binôme à vélo qui les suit et deux binômes véhiculés pour palier d’éventuels incidents mécaniques. C’est un concept intéressant qui allie sport, découverte et tourisme, car ce sont des visiteurs qui participent à l’économie des îles visitées.”



Un point important pour les élus municipaux et le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest (CTTO), venus saluer les croisiéristes et échanger à ce sujet avec les organisateurs. “On a discuté avec Bill McCready pour voir s’ils ne pourraient pas rester un peu plus longtemps au sud de Tahiti la prochaine fois pour qu’on puisse leur organiser un bel accueil et leur proposer des visites en lien avec les acteurs économiques locaux”, confie Bernadette Wasna, présidente du CTTO.



Après avoir mis le cap sur Taravao, les cyclotouristes ont rejoint Papeete par la côte est pour les derniers 70 kilomètres de ce circuit touristique pas comme les autres.





Caroline et Christian, croisiéristes québécois : “Un défi sportif et conjugal” “C’est notre première croisière vélo et notre première fois en Polynésie. C’est paradisiaque ! Vous avez un très beau pays et la croisière est très bien organisée. C’est agréable de découvrir une nouvelle île chaque jour. Les routes sont belles et les gens sont très gentils. On a opté pour cette formule, car le vélo fait partie de nos activités de couple. C’est pratique : ça permet de se déplacer de façon autonome et d’explorer à notre rythme. Le vélo en tandem, c’est un défi sportif et conjugal (rires) !”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 16 Août 2026 à 15:17 | Lu 198 fois



